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新國會臉譜／社工魂32年如一 林月琴盼速推兒少議題

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
林月琴小檔案 製表╱劉懿萱、邱德祥
林月琴小檔案 製表╱劉懿萱、邱德祥

民進黨新科立委林月琴出身社福界。記者邱德祥／攝影
民進黨新科立委林月琴出身社福界。記者邱德祥／攝影
民進黨不分區立委排名第一的林月琴，32年來長期投入兒少相關非營利組織，社工魂始終如一。林獲社福團體推薦加入立委陣容，可發揮兒少關懷，林月琴說「這時間點剛剛好」，長照3.0、身障法案持續布建，必須關注下一代身心健康，盼進入衛環委員會，加速推動托育服務專法、兒權法、學生輔導法、少年矯正學校條例及18歲公民權等。

林月琴出生苗栗，父母分別是新竹、桃園客家人。她能說流利客語，到新竹、苗栗輔選時，能用客語助講，很能打動客家鄉親的心。素人進軍政壇，林月琴直言，當社工師時期很抗拒當管理階層，喜歡直接服務、幫助個案。

林月琴表示，當年政府在修「社會救助法」時，有學者感嘆說，服務個案雖能幫弱勢婦女找到資源，但問題沒有解決，最好的解方還是政策，她期許自己成為更有力量的人，陸續接下靖娟文教基金會執行長、台灣少年權益與福利聯盟理事長、台北市社工師公會理事長以及擔任公民參與媒體改造聯盟召集人，是名副其實的大忙人，多了立委角色，手邊工作如何交接、延續是一大考驗。

民進黨每屆不分區名單固定有社福背景人士入選，2008年是關心身障權益的陳節如、2016年是投入長照領域的吳玉琴接棒，林月琴說，少子化影響下，兒少議題更棘手，包括人際互動疏離、婚姻及家庭觀念轉變等，長照3.0逐漸上軌道，社會已走到下一代問題，盼進入立院能加速推動兒少相關議題，不會辜負社會及社福界期待。

林和丈夫育有一對兒女，她工作忙，很早就放手訓練兒女能自立，讓她投入公共服務更無後顧之憂，她和丈夫、孩子會開家庭會議，相互推薦書籍、電影，家人間凝聚力強。

長照 社工 新竹

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