新國會臉譜／社工魂32年如一日 綠營不分區立委林月琴盼進衛環委員會

民進黨不分區立委排名第一的林月琴，32年來長期投入兒少相關非營利組織，社工魂始終如一。林獲社福團體推薦加入立委陣容，可發揮兒少關懷，林月琴說「這時間點剛剛好」，長照3.0、身障法案持續布建，必須關注下一代身心健康，盼進入衛環委員會，加速推動托育服務專法、兒權法、學生輔導法、少年矯正學校條例及18歲公民權等。

林月琴出生苗栗，父母分別是新竹、桃園客家人。她能說流利客語，到新竹、苗栗輔選時，能用客語助講，很能打動客家鄉親的心。素人進軍政壇，林月琴直言，當社工師時期很抗拒當管理階層，喜歡直接服務、幫助個案。

林月琴說，當年政府在修「社會救助法」時，有學者感嘆說，服務個案雖能幫弱勢婦女找到資源，但問題沒有解決，最好解方還是政策，她期許自己成為更有力量的人，陸續接下靖娟文教基金會執行長、台灣少年權益與福利聯盟理事長、台北市社工師公會理事長及擔任公民參與媒體改造聯盟召集人，是名副其實的大忙人，多了立委角色，手邊工作如何交接、延續是一大考驗。

由於民進黨每屆不分區都一定會有社福背景人士入選，2008年是關心身心障礙者權的陳節如進入立院、2016年則是長照議題的吳玉琴接棒，林月琴說，現今社會少子化影響面向更多，包括人際互動疏離、婚姻及家庭觀念轉變等，長照3.0逐漸上軌道後，現在社會已走到下一代的問題，盼進入立院能加速推動兒少相關議題，此次有機會透過台灣社會福利總盟推薦，林坦言壓力不小，不僅要跳脫舒適圈，也身負社福界的期待。

林也談到自身家庭，與丈夫育有一雙兒女長期投入社福單位已經很忙，過去幾十年犧牲家庭與子女相處時間，始終對子女懷有愧疚，不過兒子曾寬慰她儘早訓練獨立並非壞事，也知道媽媽在做什麼，讓她放心投入公共服務，且家裡有個特別習慣是固定開家庭會議，從兒子小學開始，分享學校事務到疫情期間討論減肥等，兒子也提議相互推薦書籍、電影，凝聚家人間感情。

民進黨新科立委林月琴出身社福界。記者邱德祥／攝影 民進黨新科立委林月琴出身社福界。記者邱德祥／攝影 民進黨新科立委林月琴出身社福界。記者邱德祥／攝影

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