民眾黨推黃珊珊選立法院長是「保送韓國瑜」？ 黃揚明曝2點：這是最好策略
立院龍頭選舉在即，民眾黨於今（31）日召開記者會宣布，推出黨團成員黃珊珊參選院長。對此資深媒體人黃揚明分析，這是民眾黨團最好的策略，雖然此舉恐引發民進黨人士批評民眾黨團保送國民黨準立委韓國瑜，不過他認為這種政治攻防本就無法避免。
民眾黨黨主席柯文哲今與民眾黨8席立委在記者會上宣布該黨的優先法案，同時對立法院長人選表態，民眾黨推出黃珊珊爭取立法院長，黨團總召黃國昌表示，若是第一輪投票能順利產生國會議長，這是台灣社會之福，若不幸沒有辦法順利產出，民眾黨8位委員將不會參與第二輪投票。
對此，黃揚明在個人臉書發文分析，這是民眾黨團最好的策略，不僅能對國民黨釋出善意，又可以主導自己的策略，雖然恐遭民進黨批判此舉是為了「保送韓國瑜」，不過他也認為，這種政治攻防戰本就是不可避免的，他表示，明天投票就是國民黨52加2票，對上民進黨51票的「兩輪不跑票競賽」，並直言「誰跑票，誰倒楣」。
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