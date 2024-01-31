快訊

租超跑、飛機…挪用10億公款供私人豪奢開銷 台中銀董座遭聲押

智冠經營權之爭「三黨不過半」 董事改選將如何攻防？

強調「不可能灌票給黃珊珊」 柯建銘：立場跟原則 不會喪失

不可能灌票給黃珊珊 柯建銘：立場跟原則 不會喪失

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，柯文哲、黃國昌、黃珊珊所講的話都是在騙人騙己，這段時間以來只是在演一場聲量很大、戲劇張力很大的戲，「愚蠢的人才會在演戲，大家看穿了還在演」。記者蘇健忠／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，柯文哲、黃國昌、黃珊珊所講的話都是在騙人騙己，這段時間以來只是在演一場聲量很大、戲劇張力很大的戲，「愚蠢的人才會在演戲，大家看穿了還在演」。記者蘇健忠／攝影

新任立法院正副院長選舉明天登場，民眾黨推派立委當選人黃珊珊角逐，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，大家都知道民眾黨票投自家人，就是保送國民黨不分區立委當選人韓國瑜，怎麼連算數都不會，小學生都看得懂，國王的新衣已經不是新衣，希望民眾黨不要再演了。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，新任黨團總召黃國昌宣布，民眾黨推派黃珊珊角逐國會龍頭，對於被外界視為是「保送韓國瑜」，黃國昌轉而砲轟綠營，民眾黨會被形容為「小藍」、「保送韓國瑜」，都是民進黨在情緒勒索，痛斥這樣的行為毫無意義。

面對黃國昌的批評，柯建銘受訪時說，民眾黨票投黃珊珊，就是在保送韓國瑜，怎麼連算數都不會，小學生都看得懂，沒有在情緒勒索，黃國昌講的話顛倒看就好了，但是國王的新衣已經不是新衣，請不要再演了，「我講到他心裡痛處，所以他會噗噗跳。」

柯建銘表示，未來是團結的民進黨，面對分裂的在野黨，藍白互相要搶對方地盤，他們怎麼可能會合作，政治就是大家你死我活，講再多都是假話，在立法院的議題上面，大家有競爭有合作，一向都是如此，柯建銘一向是最想溝通的人，「希望黃國昌以後看到人，要稍微打個招呼，不要眼睛都長到一邊去，那要怎麼溝通呢。」

媒體詢問，立法院長游錫堃未能當選，是否會選擇請辭立委，柯建銘則說，「我不便代他回答」，民進黨的原則很清楚，就是現任正副院長游錫堃、蔡其昌搭擋參選，這點毫無疑問，也不可能灌票給黃珊珊，「我們的立場跟原則，不會喪失。」

有關國民黨團新任總召傅崐萁今天說，民進黨團成員應該起義來歸，「別再做柯建銘的小螞蟻」，柯建銘則表示，傅崐萁現在所講的話，沒有任何參考價值，不是有思維與能力的人該講的話，「他罵我們禽獸，他自己要檢討」，相信大家都看在眼裡，未來大家隨時都會過招，看誰犯的錯誤比較少，「我看他們天天在犯錯，這也不錯啊。」

韓國瑜 柯建銘 民眾黨

延伸閱讀

挑戰立院龍頭 黃珊珊：兩大黨將會發動核爆級攻擊

立院民眾黨團將投黃珊珊 許智傑：等於保送韓國瑜當院長

影／民眾黨推黃珊珊選院長 若進入第二輪不參與

柯建銘：民眾黨保送韓國瑜共同沈淪 民進黨選輸也是贏

相關新聞

民眾黨自推黃珊珊爭立院龍頭 陳亭妃：不斷刷存在 民眾黨將自食惡果

立法院龍頭明天改選，台灣民眾黨團今開記者團指出將推舉立委當選人黃珊珊競逐立法院長，如第一輪投票未能產生院長，黨團將不會參...

不可能灌票給黃珊珊 柯建銘：立場跟原則 不會喪失

新任立法院正副院長選舉明天登場，民眾黨推派立委當選人黃珊珊角逐，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，大家都知道民眾黨票投自家...

立院龍頭之爭 柯文哲：8白委要亮票 跑票立委只能當一天

立法院第11屆明天報到，將進行國會正副院長選舉，民眾黨立法院黨團今天宣布自推黃珊珊參選立法院長，若第一輪黃珊珊未當選，民...

推黃珊珊角逐國會龍頭 柯文哲：超越政黨利益創新局

民眾黨主席柯文哲今天在臉書指出，在新國會三黨不過半下，代表國會將不再出現單一政黨主導一切的專制霸權，新的立院龍頭應秉持理...

立院龍頭選舉明登場 藍綠白各推參選人競爭

立法院長選舉即將在明（1）日登場，國會三個黨團紛紛推派出自家參選人競爭立院龍頭寶座，國民黨推出「韓江配」、民進黨則由「游...

越級挑戰成功 偏鄉新科立委黃建賓向故鄉90度鞠躬感恩道別

第11屆立法委員當選人明天就職，來自台東南迴偏鄉的新科立委大武鄉長黃建賓，今天向故鄉道別北上。他說，「大武是我的家鄉，鞠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。