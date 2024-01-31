影／民眾黨推黃珊珊選院長 若進入第二輪不參與

民眾黨主席柯文哲上午與民眾黨不分區立委當選人黃國昌、黃珊珊、林憶君、陳昭姿、林國成、吳春城、麥玉珍、張啟楷一起出席「最強戰力民眾黨 新會期新任務新氣象」記者會，宣布推黃珊珊參與立法院長選舉。

民眾黨團宣布8席立委第一輪將投黃珊珊，藍綠白候選人都不過半，由得票最高的2位候選人進入第二輪選舉；民眾黨第二輪不參與，若藍綠陣營投票情況「無意外」，韓國瑜有望當選新國會議長。民眾黨不分區立委當選人黃國昌呼籲藍綠兩大黨黨團共同支持黃珊珊出任立法院長。 民眾黨主席柯文哲（左五）上午與民眾黨不分區立委當選人林憶君（左起）、林國成、吳春城、陳昭姿、黃國昌、黃珊珊、麥玉珍、張啟楷等人一起出席「最強戰力民眾黨 新會期新任務新氣象」記者會，宣布推黃珊珊參與立法院長選舉。 民眾黨主席柯文哲（左二）上午與民眾黨團三長幹事長陳昭姿（左起）、總召黃國昌、副總召黃珊珊一起出席「最強戰力民眾黨 新會期新任務新氣象」記者會，宣布推黃珊珊參與立法院長選舉，黃國昌一句：我們主席人很好逗笑全場，指柯面對綠營頻頻指民眾黨不投民進黨會淪為小藍，柯文哲都沒有抨擊，呼籲綠營可以停止了。記者蘇健忠／攝影

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