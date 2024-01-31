白推黃珊珊參選院長 似保送國民黨？

民眾黨誰都不挺，還推黃珊珊參選立法院長！民眾黨主席柯文哲與黃珊珊、黃國昌等8位不分區立委31日宣布新會期的問政規劃。黃國昌表示，若第一輪投票沒有結果，第二輪將不參與投票。他也表示「不投票就是投給韓國瑜」說法是一種情緒勒索，未否認「韓江配」會因而得利。

先宣布政策與幹部

柯文哲首先致詞說，希望在傳統藍綠政治開創新的局面，民眾黨總統獲得369萬票、政黨票獲得304萬票，代表人民對他們有期待，民眾黨的8席不分區將會是改變的關鍵力量，會遵守治價值來推動國會改革。

黃國昌表示，民眾黨推動優先法案包括9大領域，如國會改革、司法（吹哨者保護法、不法餽贈與關說）、居住（中央囤房、空屋稅）、社會（勞保年金改革、降低警消工會門檻、醫護保護與《新住民基本法》）、兒少青年（營養午餐專法、降低師生比）、媒體改革（反壟斷媒體法，廣電三法修正股權、財務透明）等。

金融方面會設置金融消費者保護局、金融穩定委員會，財政方面會修正《預算法》與《公債法》，杜絕特別預算浮編。民眾黨也宣布本屆立院黨團三長，總召由黃國昌擔任、副總召是黃珊珊，幹事長則是陳昭姿。

白要走自己的路

「藍綠立院院長人選都有展現誠意，但背後其他派系卻一直放話，破壞協商氛圍！」黃國昌強調，尤其是民進黨立院總召柯建銘、新潮流立委林俊憲等人，還有人跟名嘴放話民眾黨向韓國瑜求饒等等，為了走自己的路，並呼籲兩大黨回應國會改革訴求，決定推舉黃珊珊擔任立法院長。

被問到如何投票？黃國昌說，若第一輪院長投票沒有人過半，第二輪就不會再投票，而立法院副院長會看院長結果，再開會做決定，若黃珊珊真的當選立法院長，下午的副院長選舉也不會推派人選。柯文哲也說，他們不想當小藍或小綠，為了維持政黨主體性、解決藍綠惡鬥，因此決定如此投票。

黃國昌也直言，民進黨持續「不投票就是投給韓國瑜」的情緒勒索言論可以停止了。被問到民眾黨如何確保不會跑票，柯文哲說，藍綠兩黨若有亮票，民眾黨也會比照辦理。

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