白推黃珊珊選院長 藍尊重、綠批保送韓

國民黨不願放棄國會藍白合，民進黨則堅定支持游昌配！針對民眾黨將推派黃珊珊參選立法院長，國民黨立院總召傅崐萁31日回應說，仍堅定支持韓江配，但與民眾黨可在召委、委員會分配合作，仍盼爭取民眾黨支持；民進黨總召柯建銘則說，投黃珊珊就是保送韓國瑜，民進黨堅定支持游昌配。

藍仍積極招手

針對民眾黨31日上午由黨主席柯文哲率領黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊與幹事長陳昭姿與其餘5位不分區立委當選人召開記者會，宣布推派黃珊珊參選立法院長，並提出居住正義、國會改革、金融與財政改革。傅崐萁也開記者會表示，國民黨支持這些政見，盼與民眾黨能有更多合作。

傅崐萁說，希望能與民眾黨一起合作，將過去應該推動的改革一起推動，並確保立法院長選舉順利進行，並由在野黨的候選人出任，讓國會有監督制衡的能力，他還呼籲民進黨立委起義來歸，讓國會立委都可以成為航空母艦戰鬥群，一起監督過去獨大的行政部門。

綠堅定支持游昌配

而針對黃國昌不滿「自推人選就是保送韓國瑜當立法院長」的說法，柯建銘受訪時直言本來就是這樣，這是算術問題，他也呼籲黃國昌不要再演戲了。被問到若游錫堃沒有選上立法院長是否會請辭？柯建銘表示他無法回答，但民進黨在立法院長選舉中會堅定支持「游昌配」。

有媒體問說，黃國昌擔任民眾黨立院總召，是否會不利於未來黨團溝通？柯建銘笑說，他最想要溝通了，但希望黃國昌看到人要打招呼。針對賴清德近日拋出「內閣不會都是民進黨人」是否等於聯合內閣？柯建銘回應說，台灣沒有類似條件，但賴還是希望用人唯才。

少數執政會更謙卑？

他歎說，民眾黨近日透過批評民進黨派系來獲取聲量，但新國會即將到來，建立新文化才是最重要的，他也希望立法院不要成為殺戮戰場，各黨都有改革法案，有異同大家都可以協商，過去陳水扁前總統時期也有經歷過少數政府。

他也說，民進黨會更謙虛與懂得溝通，但這不是由黃珊珊擔任院長就可以促成的。

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