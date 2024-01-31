游支持單一召委制 綠平常心 可能技術性亮票

新國會明報到，民進黨推現任立法院正副院長游錫堃、蔡其昌「游蔡配」角逐連任。民進黨立委許智傑昨說，民進黨團過往都是一致性投票，不論正副院長或召委選舉都要求黨紀，過去已習慣技術性亮票，黨團成員會全力配合。

對於民眾黨提出多項國會改革訴求，游表態埋單，遭質疑與民進黨團意見不一致。民進黨立院黨團總召柯建銘說，游錫堃只是表達個人意見，不可能指導民進黨，民進黨有黨團立場，「意見沒有不同調」。

「據說我在媒體上被罵得很慘…」游錫堃在臉書發文表示，前天以「個人身分」表達支持單一召委制，但既然承擔就應勇敢，既然負重就須忍辱，民進黨團上一屆也提案建議立法院採單一召委制，民主先進國家大多採單一召委制，包括美國、法國、德國及日本。

談及民眾黨團投票意向，柯建銘說，現在看起來很混亂，好像有所謂團進團出，給人感覺就是跑票者開除黨籍，不過他們也可能採分裂投票，現在還有很多變化，民進黨團都選擇尊重。他強調，民進黨團用平常心看待，絕不會患得患失，不可能整天隨黃國昌起舞。

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