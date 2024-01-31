藍下軍令防誤投 缺席者視同跑票
新一屆國民黨立院黨團昨天舉行首次黨團大會，商討明天立法院正副院長選舉流程。新任黨團總召傅崐萁表示，當天每個人的投票都會非常清楚，大家會用最負責任的態度讓全國看到國民黨的決心，未出席者視同跑票，會予最嚴格黨紀處分。
黨團大會中除了準備好正副院長選票樣張供新科立委參考，明天國民黨立委將以分組方式，團進團出投票。傅崐萁指出，黨團明確支持韓國瑜、江啟臣擔任立法院正副院長，一定公開讓大家看到每個人投票，力求票票入匭。
傅崐萁說，這不只攸關個人榮耀，更是國會尊嚴，所以每位成員都會出席，沒出席的視同跑票，會以最嚴格黨紀處分，這也經過大家一致同意。國民黨副發言人賴苡任表示，國民黨是有組織、紀律的政黨，祭黨紀行之有年，相信黨籍立委對於拿下立法院正副院長一定有決心團結在一起。
國民黨台中市立委當選人羅廷瑋說，會中有討論到有些離島立委是否要安排旅宿，希望他們不要回選區，避免起霧、船隻誤點，導致當天無法票票入匭；他支持用最高規格看待這次選舉，誤投或跑票都應開除黨籍。
國民黨台中市立委當選人黃健豪也說，團進團出是國民黨原則，如果明天不幸韓國瑜未當選院長，大家會集合決定下午的策略和模式。
除傅崐萁外，洪孟楷、林思銘將分別出任國民黨團書記長、首席副書記長。黨團三長出列，黨主席朱立倫昨也到場致意。
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