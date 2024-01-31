明國會龍頭戰 白不排除自推人選

第十一屆立法院明天報到，將選出新任正副院長；民眾黨掌握關鍵八席立委席次，動向備受矚目。民眾黨主席柯文哲昨天再度與黨籍準立委開會討論，已有初步投票意向共識，今天上午將舉行記者會宣布結果。知情人士透露，民眾黨團會「團進團出」，不排除票投自推人選，維持政黨主體性。

如民眾黨確定票投自推人選，依新國會藍綠各掌握五十四席、五十一席來看，國民黨「韓江配」可望在第二輪投票勝出。

民眾黨團昨天上午例行會議進行相關討論，為避免消息走漏，在完成黨務討論及輿情報告後，黨務主管先行退席，僅剩柯文哲與八位立委當選人討論國會龍頭選舉意向，會議進行一個半小時。

民眾黨人士表示，會中針對投票可能選項，包括投藍或綠、開放投票、票投自己進行討論，有人提出不同想法，最終已凝聚共識。該人士表示，柯文哲日前下令民眾黨在立法院正副院長選舉時團進團出，若有跑票將開除黨籍，團進團出代表黨團八人一致行動，一致支持特定對象或不進場投票。

知情人士表示，民眾黨團對於正副院長投票策略已經大致底定，有可能第一輪票投自己，第二輪投票再表態支持對象或棄權不投票；但在今天舉行記者會前，不排除對投票策略再度討論，保留調整空間，各種情況都有沙盤推演，會視實際情況而定，但會以維持黨主體性為優先。

被問到民眾黨是否自推人選角逐立法院正副院長，楊寶楨說，不排除任何可能。有關團進團出，她也說是集體共識決，不排除任何可能。

柯文哲今天將帶領八位立委當選人舉行記者會，宣示民眾黨團新會期任務，也將公布黨團三長，展現對新會期的決心。

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