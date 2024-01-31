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新國會臉譜／科技阿宅進國會 葛如鈞拚AI立法

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
葛如鈞小檔案 製表／李成蔭 圖／聯合報提供
葛如鈞小檔案 製表／李成蔭 圖／聯合報提供

國民黨新科立委「寶博士」葛如鈞被視為藍營不分區名單亮點，2010台大博班就學期間創業，2014年成為進入Google與NASA合辦「奇點大學」的台灣第一人，他笑稱自己是科技阿宅變公僕，面對AI熱，政策不只是空中樓閣，要能落地、應用，兼顧技術、社會、政策等面向。

葛如鈞是新北市永和人，父親是工程師、母親是幼教老師，他從淡大資傳系、元智大學數位媒體設計碩士到台大資網與多媒體博士，博班五年級時創業，在手機外送餐點還不熱門的年代，為速食店設計手機線上訂餐App，後來回到母校系所任教。為何被稱為「寶博士」？葛如鈞解釋，因為被說長得像藝人張雨生，張被稱為小寶，他被稱為大寶，因而有此封號。

「學會了就要把它分享出去」葛如鈞說，知識是可以傳遞的，奇點大學校訓及目標是「改變10億人的生活」，他身體力行，將自己與朋友討論新創科技的過程錄製Podcast，鼓舞更多人一起學習，也讓他在網路上累積高聲量。

葛如鈞已婚，妻子從事廣告業，一身Smart casual風格穿著，合身深色西裝搭配紅色毛襪、白色休閒鞋，到哪都背著後背包，他笑稱「身上沒有後背包會很沒安全感」，他擅長寫程式，影片及Podcast也能自己剪輯。葛如鈞正籌組立院團隊，成員年紀落在25至30歲之間，還會有一名全職工程師加入團隊，為「先進國會，共識未來」目標而努力。

葛如鈞表示，未來進國會首重「AI落地」及「資通要安全，也要安心」，台灣「AI基本法」已在立院躺了5年，今年是AI應用的關鍵年，很多國家早在去年就完成相關立法，台灣要迎頭跟上。

擁抱科技也讓葛賺到第一桶金，他說，就讀奇點大學時花台幣1萬多元買1顆比特幣，如今價值上升到百餘萬元，他透露，有立委持有比特幣數量比他多，可見大家對資產配置有多元想法。

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