新聞幕後／藍拿下立法院長 綠已有心理準備
民進黨立法院黨團大會昨天拍板由游錫堃及蔡其昌角逐下屆立法院正副院長，人選毫無意外。雖然「游蔡配」昨天前往民眾黨團拜會，兩人也署名發聲明接受民眾黨提出的國會改革要求，但其實民進黨對國會龍頭戰並無強力運作的打算，尤其新國會三黨不過半，民進黨更已做好由國民黨拿下立法院長的心理準備，重心放在未來議事運作。
新國會由國民黨拿下第一大黨，再加上兩席友好立委，實質戰力有五十四席。民進黨拿五十一席，最擔心的事情其實是各種提案在程序委員會被否決，連審查機會都沒有。
失去國會多數優勢之後，未來民進黨在中央執政，將不再有立法院在背後撐腰，民進黨團已經開始研擬各種狀況，最大的共識就是新國會開議後，爭議法案必須擱置，減少朝野對立。
民進黨主席賴清德已經宣示黨團自主，未來會尊重國會，更說自己可能是「最常到立法院的總統」。這句話有幾層意義，首先是他完全尊重黨團，不會讓民進黨團變橡皮圖章，再者則是他尊重國會所有政黨，如果立法院邀請他國情報告，他也會配合。
在選舉期間，民進黨已經評估過立法院過半或不過半的情況，賴清德在不分區政治組第一名放上游錫堃，其實已經代表了他的意志；如今，民進黨沒有在立法院過半，黨內立委更沒有「相爭」的本錢，「游蔡配」很自然浮上檯面。
新國會龍頭之爭即將揭曉，但對民進黨與賴清德來說，朝野和諧才是當務之急。對於民眾黨撲朔迷離的意向，民進黨已經做好準備，保持不強求的態度，因為真正的戰場還在後頭。
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