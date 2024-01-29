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韓江配拜見民眾黨 韓：開心又刺激

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨韓江配29日前往民眾黨拜訪，盼爭取民眾黨支持韓江配擔任立法院正副院長。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨韓江配29日前往民眾黨拜訪，盼爭取民眾黨支持韓江配擔任立法院正副院長。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

國民黨推派角逐立法院的正副院長人選韓國瑜與江啟臣29日前往立法院民眾黨團拜訪，因為民眾黨掌握關鍵的8席選票，韓國瑜與民眾黨立委黃國昌還當場熱情擁抱，展現會談融洽的氣氛。韓國瑜會後表示，他們與民眾黨8位立委是同屆「同班同學」，未來會聯手做國會改革滿足人民的期待。

韓國瑜也說，若干年後離開立法院，這樣既甜蜜又刺激的合作過程，將很值得回味。黃國昌亦說，雙方是健康且良性的交流，他對國會改革抱持信心。

兩黨沒有密室協商

韓國瑜與江啟臣9點一早便到民眾黨團樓下，並先由媒體拍照後進入會議室討論雙方如何合作，韓國瑜在拍照時還說「要不要抱一下？」便很熱情的與黃國昌擁抱。等會談出來後，韓國瑜笑說，民眾黨先拍照再聯訪的安排相當貼心。

韓國瑜表示，他們在會談中無話不談，還有很多情感上的交流，並不像外界所說的密室協商或有利益交換，因為國民黨是在野黨，並無任何利益，只有滿懷著真誠前來拜訪，盼外界不要負面看待。

黃國昌則說，韓江兩人是目前國民黨的國會領袖，雙方是非常健康良性的互動，沒有所謂的「私設刑堂」或是「密室交換」，而是就國會改革有哪些面向可以合作，讓台灣可以更進步，國會民主符合民眾的期待。

會談很坦誠歡樂

媒體問韓國瑜29日會談是否有「君悅飯店2.0」的感覺，韓國瑜大笑說沒有，他覺得這次會談相當甜蜜、緊張與刺激，又能激勵彼此推動國會改革，是非常快樂、三觀正確的事情。

被問到是否有討論到單一召委制？韓國瑜表示沒有，僅就民眾黨提出的4項改革意見進行交換意見。而民眾黨發言人楊寶禎表示，等民進黨的正副院長人選出爐，也有邀請民進黨前來會談。

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韓國瑜 民眾黨 國會改革

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