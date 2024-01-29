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新國會臉譜／把公園變好玩的推手張雅琳 童顏被誤以為是助理

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
民進黨新科立委張雅琳是特公盟前理事長，與團隊關心全台各地公園，圖為新北新店十四張歷史公園。記者林俊良／攝影
民進黨新科立委張雅琳是特公盟前理事長，與團隊關心全台各地公園，圖為新北新店十四張歷史公園。記者林俊良／攝影

還我特色公園行動聯盟前理事長張雅琳當年因為4歲兒子一席話「大人為何要把好玩的拆掉，把不好玩的留給我們」，促成她走上倡議的路，為兒童遊戲權、表意權發聲，人生轉彎進國會，她說，民進黨公布不分區名單當天，父母親接到親友道賀電話以為是詐騙，直到她親口證實，父母才知道「我女兒要當立委了」。

張雅琳外表清純可人，看不出是3個孩子的媽，長子13歲、老二老三是龍鳳胎，目前9歲。素人踏入政治圈，張雅琳日前參加民進黨立委共識營時，一度被誤認為是立委助理，她不介意，加緊充實議事規則等知識，要用最快速度熟悉國會運作。

大學讀航運管理，再赴英國攻讀公共關係碩士，返台後在企業部門從事行銷領域工作，結婚生子後，因當時主管不支持育兒，丈夫又在台中工作，考量孩子托育接送問題，只好暫離職場。

2015年有一名年輕媽媽告訴她「大安森林公園要拆磨石子溜滑梯，改為罐頭遊具」，引發家長圈反彈，4歲兒子哀怨地說「大人為何要把好玩的拆掉」，讓她思索「在職場上常為別人開記者會，為何不為孩子發聲」，開啟她走上公民倡議之路。

還我特色公園行動聯盟透過網路發聲、串連，盼各界重視城市遊戲空間不足，透過把「馬路變遊戲場」行動，喚起更多反思。張雅琳說，特公盟起步階段是女力挑大梁，後來有許多爸爸加入，希望社會善待小孩、青少年，帶起善的循環。她說，如果城市瀰漫「厭童」風氣，如何建構友善育兒環境。

張雅琳另一半經商，丈夫支持她參與公共事務。她說，小時候是在苗栗後龍外婆家被自然富養的孩子，5歲後隨父母長居新莊。她重視教養議題，長子、次子走自學模式，認識許多自學家庭，聽到許多父母的期待。

張雅琳坦言，當時對是否要加入民進黨不分區名單有掙扎，長期在民間團體的訓練，讓她學會折衝不同意見，擅於溝通與理解，懂得用同理角度、庶民語言去對話，這些都是她即將帶進國會的養分，希望永保初衷，成為兒童及青少年的代言人。

民進黨新科立委張雅琳是特公盟前理事長，與團隊關心全台各地公園，圖為新北新店十四張歷史公園。記者林俊良／攝影
民進黨新科立委張雅琳是特公盟前理事長，與團隊關心全台各地公園，圖為新北新店十四張歷史公園。記者林俊良／攝影
民進黨新科立委張雅琳外型清新，素人參政，參加民進黨共識營時，一度被工作人員誤以為是立委助理。記者林俊良／攝影
民進黨新科立委張雅琳外型清新，素人參政，參加民進黨共識營時，一度被工作人員誤以為是立委助理。記者林俊良／攝影
民進黨新科立委張雅琳是3個孩子的媽，進軍國會希望成為兒童及青少年代言人。記者林俊良／攝影
民進黨新科立委張雅琳是3個孩子的媽，進軍國會希望成為兒童及青少年代言人。記者林俊良／攝影
民進黨新科立委張雅琳是3個孩子的媽，進軍國會希望成為兒童及青少年代言人。記者林俊良／攝影
民進黨新科立委張雅琳是3個孩子的媽，進軍國會希望成為兒童及青少年代言人。記者林俊良／攝影
民進黨新科立委張雅琳是3個孩子的媽，進軍國會希望成為兒童及青少年代言人。記者林俊良／攝影
民進黨新科立委張雅琳是3個孩子的媽，進軍國會希望成為兒童及青少年代言人。記者林俊良／攝影

張雅琳 父母 民進黨

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