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觀察站／不敵花蓮王 賴教授急流勇退

聯合報／ 本報記者唐筱恬
國民黨立委賴士葆宣布，退出藍黨團立院總召選舉。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆宣布，退出藍黨團立院總召選舉。圖／聯合報系資料照片

新國會二月一日報到，國民黨立委賴士葆率先登記參選國民黨立院黨團總召，同黨立委傅崐萁在退出國會龍頭之爭後也參與，賴士葆昨突然以「砲口一致對外」為由退選，選情轉為單純化。據了解，傅崐萁在黨內布局已久，賴不敵「花蓮王」強勢運作而急流勇退，讓黨內一場茶壺內風暴迅速畫下句點。

人稱「賴教授」的賴士葆為七連霸立委，過去國民黨杯葛前瞻預算、攻打高端疫苗時，賴士葆無役不與、甚至浴血奮戰，贏得黨內年輕立委敬佩。當過花蓮縣長且久任立委的傅崐萁，早於去年八月就在檯面下暖身競逐立法院長一局，曾積極協助藍營「小雞」、協調立委初選，有不少新科立委當選人都欠傅人情。

賴士葆與傅崐萁兩強相爭，檯面下暗潮洶湧，雙方人馬各自私下打電話拉票，並展開複式動員。以中廣前董事長趙少康為主的「戰鬥藍」較挺賴士葆，而非「戰鬥藍」系統的立委，多與傅崐萁有交情，不少立委陷入左右為難。

藍營剛贏得新國會最大黨，若立即上演總召爭奪戰，實不符選民期待，黨內漸有具分量的資深委員做見證，採協調方式讓賴、傅兩人「輪流做」，賴陣營認為協調制並非公平，若突有第三人主張也要參與協調，將增添複雜度；賴士葆在自己掌握票數未過半等顧慮下決定退出，並展現資深立委「顧大局」高度。

至於傅崐萁曾涉炒股案、假離婚等爭議，讓綠營開酸「朱立倫牛鬼蛇神促銷方案」，藍營人士則反指民進黨團總召柯建銘也曾涉全民電通案、兒子吸毒獲緩起訴等。然而，傅崐萁與柯建銘、柯文哲均有交情，如何在三黨不過半的新國會展身手，扮演「國會最大黨」角色，考驗將開始。

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