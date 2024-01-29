藍黨團總召 賴士葆退選 傅崐萁將出任

國民黨立法院黨團總召之爭出現轉折，立委賴士葆昨天突然宣布退選，可望由立委傅崐萁一人參選，並順利出任新任總召。傅崐萁昨表示，未來將提出七項重大改革，並向綠營喊話「帶著戰斧飛彈來了」，要集合國民黨對抗鴨霸的民進黨。

「我們將砲口一致對外，不要在內部找敵人。」賴士葆決定退出總召之爭後表示，他廿多年來在立法院擔任過大小黨鞭，對外協商法案、預算、帶領黨團成員對外進行議事攻防、協調黨團成員進入各屬意的委員會、協助處理急需問題，都是抱持服務心態，但選戰只有輸和贏兩種結果，要贏就面臨極殘酷的戰爭，盡一切努力爭取最後勝利。

他說，不只他個人積極努力拉票，前總統馬英九、部分現任市長、立委及各界菁英都幫忙打電話或拜訪黨團成員，讓自己銘感五內，但雙方積極複式動員拉票，有些黨團成員面臨天人交戰的投票抉擇而苦不堪言，紛紛表達希望透過協調處理，別讓大家痛苦投票，這樣的結果違背他的初衷與原則。

傅崐萁表示，將努力完成「團結一心、陽光國會」，他擔任總召後將提出七項重大改革，包括立法院正副院長記名投票；總統赴立法院國情報告常態化；強化委員會功能；正副院長中立，建立違反議事中立罰則；立法院各項經費透明，定期向人民公布公開；健全立法院聽證及調查權；制定藐視國會罪及國會偽證罪。

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