閉門拜會利益交換？藍委：執政黨才有利益可換

國民黨立委當選人韓國瑜、立委江啟臣今拜訪民眾黨立法院黨團，尋求支持出任下屆立法院正副院長。對於民眾黨團與「韓江配」、「游昌配」會面採閉門形式，藍綠同聲質疑。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，難道他們還不了解韓國瑜、游錫堃？「你們不是最討厭密室協商，怎麼會搞成這一套呢？」

國民黨立委王鴻薇也指出，外界皆希望國民黨與民眾黨合作公開透明，雙方可談到共同追求的價值跟政策，關起門來談難免會被聯想到大選前柯文哲堅持要到君悅樓上的小房間談的情形，這樣的做法難以取信社會大眾。

民進黨立委許智傑表示，立法院正副院長候選人禮貌性拜會朝野黨團已是民主常態，自己比較傾向採取公開形式，也希望三黨都能夠考量未來國會龍頭需具備國際形象、專業經驗及溝通能力，「有這三項特質的人擔任立院龍頭，才是人民之福。」

對於外界質疑關起門來，會有利益交換的問題，有國民黨立委私下表示，國民黨並非執政黨，沒有太多的利益可換，能討論的最多是立法院召委，「要交換條件得找民進黨」。另有國民黨立委委私下說，國會議長需中立，連涉黨事務都不能干涉，怎可能答應民眾黨任何承諾？

對於柯建銘稱「私設刑堂」說，柯文哲回應，游錫堃拜訪民眾黨團，「我們當然是表達歡迎，怎麼會是私設刑堂呢？不會啦。」

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