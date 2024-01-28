國會新面孔一次看！聲量前三名沒綠營 學者：民進黨年輕選票該加油

十大立法院新人一次看

2024大選落幕，國會生態大洗牌，增加許多新人立委，其中聲量最高前三名分別是民眾黨準立委黃珊珊以及國民黨準立委徐巧芯、謝龍介。對此，台灣師範大學政研所教授曲兆祥分析，黃珊珊代表民眾黨發言，像是柯文哲的替身；徐巧芯從黨內初選跟立委費鴻泰競爭開始拉抬知名度，自己創造聲量能力強，因此聲量高。他認為，「民進黨該注意」，立法院新面孔聲量前三名沒有民進黨籍立委，表示他們在年輕選票該加油。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出政壇十大立委新面孔，除了黃珊珊、徐巧芯以及謝龍介以外，你有猜到還有這些人上榜嗎？

No.10 張智倫

新北市中和選區現任民進黨立委江永昌不連任，交棒民進黨候選人吳崢失敗，由國民黨候選人張智倫當選，成功翻轉藍綠版塊。張智倫提出六大政見，包含升級中和交通、重視新住民族、年金改革檢討以及貨物稅率調整等。他表示，開心是一時的，明天就是挑戰的開始，服務團隊將持續打拚，絕對不辜負選民的期待。

張智倫聲量高點出現在1月，吳崢指控張智倫參加地方活動，涉嫌以發紅包、提供支票等方式賄選，對此，張智倫競選總部回應，這是幫助地方社團發展，協助慈善公益活動，而且是長年推動，相信有能力的人都會去做，不分黨派為地方盡力量。

No.9 廖先翔

新北市第12選區從選戰到開票一路纏鬥，國民黨候選人廖先翔以黑馬之姿擊敗拚連任的民進黨立委賴品妤，廖先翔開票當天表示，「從明天開始我就要開始努力兌現每一位選民在這一次投票給我的一個期待，明天就開始為四年後的選舉開始做努力。」

廖先翔聲量高點出現在1月，賴品妤選前封路布置造勢會場，造成汐止大塞車引爆民怨。廖先翔批評，「相信沒有候選人會想造勢造成交通壅塞，出現今天的局面，只能說賴品妤太不了解汐止交通敏感性。」對此，有網友表示，「小公主可以好好休息了」、「學一下廖潛伏在地區社團看看汐止人抱怨什麼，至少廖都會出來解釋跟反應給有關單位」。

No.8 李柏毅

高雄左楠區立委選舉激戰，由民進黨候選人、議員李柏毅勝出，順利接棒現任立委劉世芳。他長期關注眷村文化保存，曾多次要求市府加速修護明德建業與合群新村房舍，身為二寶爸的他過去在親子遊戲空間、育兒友善措施、教育等議題問政上多有著墨。他表示，感謝超過10萬左楠朋友投下的這一票，未來4年他會拚命的為左楠鄉親服務、為左楠建設。

李柏毅聲量高點出現在1月，他與高雄市長陳其邁、時任立委候選人黃捷一同車掃，進行最後48小時衝刺，有網友表示，「李柏毅真的太棒了，做事勤勞積極、熱心服務」、「支持李柏毅進入國會，繼續為高雄打拚建設」。

No.7 吳沛憶

台北市中正、萬華區立委選戰由民進黨候選人吳沛憶在國民黨候選人鍾小平、無黨籍候選人于美人的夾殺中脫穎而出，成功接棒現任立委林昶佐，代表年輕世代爭取權益，同時為下一代打造自由、多元、安全的未來，繼續將台灣推向國際舞台。吳沛憶宣示，將競選補助款信託，用來支持中正、萬華區的教育文化發展。

吳沛憶聲量高點出現在1月，太陽花學運世代組成「這個世代連線」多人拚進國會，僅吳沛憶以及高雄市議員黃捷兩人成功，對此，有網友認為，「太陽花人氣已經不再了」；但也有人分析，「成功的兩區都是泛綠陣營，兩人都是接棒」。

No.6 葉元之

新北市第七選區（板橋東區）藍翻轉綠板塊，國民黨的葉元之擊敗民進黨現任立委羅致政，雙方票數一度緊咬，最後葉元之成功拉開差距，小贏羅致政2千多票。葉元之表示，很開心能在板橋拿回一席藍營立委，未來他會認真努力，到中央爭取預算，也會在教育、關心長者等部分，發揮他的專長。

葉元之聲量高點出現在1月，葉元之險勝羅致政，高嘉瑜酸「天上掉下來的立委」，直言大家感受不到葉元之的努力，葉元之反嗆，「實際上我地方服務做得不錯，問政也是很認真、有議題性，但地方的東西大家不會知道。」有網友表示，「至少有一個手繪廣告看板讓大家笑」；但也有人認為，「真的撿到的啊」。

No.5 羅智強

國民黨前議員羅智強當選台北市大安區立委，他表示，萬千感謝大家，一張票一世情，他會努力做好。他提出的最大政見是推動修憲，將總統選舉從現行「相對多數當選」改為「絕對多數當選」，換言之候選人不只得贏過對手，選票還得超過50%的門檻，才能夠宣布當選。對此，有網友表示，「恭喜羅委員」」、「很棒，繼續努力」。

羅智強聲量高點出現在1月，同區對手苗博雅掃街遭羅智強的幕僚佯裝路人上前挑戰，結果身分當場被拆穿，整段過程的影片引發熱議。對此，羅智強否認派人踢館，指該工讀生住在大安區，在家附近遇到苗博雅，「這場街頭辯論，誰表現好，大家各自評論，苗博雅只能自嗨電爆大一生」。

No.4 黃捷

民進黨議員黃捷接棒立委趙天麟，選戰倒數70天臨危受命，於三腳督激戰中勝選，以30歲的年紀成為本屆立法院最年輕立委。她感謝高雄市長陳其邁信任，一路扶持她接下立委重擔，並感謝趙天麟退選後，將選區打拼20年成果無私的交棒給她，成功為高雄守下一席。對此，有網友表示，「空降選區沒幾個月還能高票當選，超強的」、「十年後的高雄市長」、「選民服務很紮實」。

黃捷聲量高點出現在1月，黃捷過去以質詢前高雄市長韓國瑜而成名，如今她將在立法院對決準立委韓國瑜，她坦言沒想到議會交鋒將搬到國會，但她一定會肩負高雄人期待挺身而出。

No.3 謝龍介

國民黨號稱「一生只監督賴清德一人」的謝龍介成功以不分區立委身份進軍國會，謝龍介受訪表示，依然會本著過去強力監督的立場，堅持打擊黑金、屏除官商勾結，並向賴清德喊話「人民會時時刻刻看著你，我也會繼續強力地監督。」

謝龍介聲量高點出現在1月，2024立委當選人名單公布後，有PTT網友發文指出，這次立法院各路戰神聚齊，點名不分區立委當選人韓國瑜、黃國昌、謝龍介等人，還說相信接下來的立法院會很熱鬧，引發網友熱烈討論，「全明星陣容」、「比八點檔還好看」、「各路戰神雲集」、「龍介對戰扶龍王，感覺有戲」。

No.2 徐巧芯

國民黨議員徐巧芯成功接棒在松山、信義區深耕30年的立委費鴻泰，當選台北市第七選區立委，她感謝費鴻泰及對手、民進黨籍許淑華，並強調不會因為個人勝選而放鬆心情，會繼續與民進黨直球對決，追蹤選戰過程對方沒有回答的疑慮，像是高端合約等。

徐巧芯聲量高點出現在12月，前衛生署指楊志良助選談生育率失言，得知徐巧芯還沒生，竟要她「回家去愛愛」，對此，徐巧芯表示，「女性生不生孩子，由自己決定，他人無從置喙。」有網友表示，「國民黨只剩這種助選員嗎？一堆豬隊友」、「也太直接」、「吃到誠意豆沙包的人身攻擊」。

No.1 黃珊珊

民眾黨8席不分區立委成國會關鍵少數，外界關注立法院正副院長選舉，民眾黨與誰合作，民眾黨不分區立委當選人黃珊珊表示，請藍綠回應對國會改革的立場，「未來以正直誠信、全民利益為主」。對此，有PTT網友表示，「綠白合啦，哪邊有利往哪邊靠」、「戰犯講話最大聲」。

黃珊珊聲量高點出現在1月，2024大選民眾黨總統候選人柯文哲以得票率第三敗選，民眾黨前秘書長謝立功開出檢討第一槍，再度槓上黃珊珊，要她為這次敗選負最大責任。網紅統神也開直播大罵，說黃珊珊做假民調騙人，要她出來道歉，並表示自己四年後不會再被民眾黨騙，引起網友熱議。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年12月18日至2024年01月16日，共1個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『立法院新人立委』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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