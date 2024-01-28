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19新科立委辭公職 3首長2議員須補選

聯合報／ 記者程遠述／台北報導
內政部今表示，第11屆立法委員當選人將於2月1日就職。本報資料照片
內政部今表示，第11屆立法委員當選人將於2月1日就職。本報資料照片

內政部昨表示，第十一屆立法委員當選人將於二月一日就職，其中十九位當選人同時具現任民選地方公職人員身分，包含直轄市議員十三人、縣（市）議員三人、鄉（鎮、市）長三人，當選者若具現任民選地方公職人員身分，依法應於就職立法委員前辭去現職，這次依法有五個職缺須辦理補選。

議員部分為台中市第十五選區及宜蘭縣第四選區共兩席議員，因同一選舉區缺額達二分之一以上須辦理補選。鄉（鎮、市）長部分，則有苗栗縣苗栗市長、雲林縣虎尾鎮長及臺東縣大武鄉長共三個地方首長職缺，須辦理補選。

議員 職缺

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