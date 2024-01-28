冷眼集／密室演戲？票怎麼投 民眾黨恐早有定見

聯合報／ 本報記者林縉明
國會龍頭選舉，掌握八席立委的民眾黨成為關鍵少數，是藍綠積極拉攏的對象。記者潘俊宏／攝影
國會龍頭選舉，掌握八席立委的民眾黨成為關鍵少數，是藍綠積極拉攏的對象。記者潘俊宏／攝影

民眾黨總是把公開透明掛在嘴邊，但不論是過去藍白合談判過程，乃至於新國會龍頭選舉候選人拜會黨團，始終堅持要先在小房間，關起門來談判後再對外宣布結果，不僅要製造神祕感，關起門來裡面說的話就能掌握主導權，民眾黨機關算盡，反而讓外界看破手腳，政治誠信將大打折扣。

按照往例，競選國會龍頭的組合，都會禮貌性拜會其他黨團，尋求其他黨派支持，即便這屆國會，民進黨單獨掌握過半席次，游錫堃蔡其昌仍禮貌性拜會各黨團。新國會在三黨不過半下，掌握八席立委的民眾黨成為關鍵少數，是藍綠積極拉攏的對象。

民眾黨日前舉行記者會提出國會改革四大訴求，已形同出考題，要求藍綠表態是否支持，藍綠也釋出善意有所回應，民眾黨卻食髓知味，又要求藍綠候選人閉門口試，姿態更高。

民眾黨頻頻對藍綠出招，但很清楚要面對考驗的其實是自己，若是投給藍，會貼上「小藍」標籤，若投給綠，選舉期間對執政黨的批評會受到質疑。相信國會龍頭選舉如何投票，民眾黨早已有方向，只是想乘機展現自己是第三大黨的能量。

日前柯文哲與黨團成員開會討論後，宣布邀請藍綠候選人拜會黨團，並要求採取閉門會議，不禁讓人聯想到，郭柯侯去年上演君悅飯店三方會談，柯堅持要先上樓小房間閉門會談，有結論再下樓對外宣布共識，但國民黨堅持要公開談判，打臉柯文哲過去的公開透明主張，成為壓倒藍白合的最後稻草。

國會龍頭選舉前候選人拜會，頗有君悅飯店三方會談的影子，柯文哲故意設閉門會談的門檻，就看藍綠如何接招，如果有任何一方不願意來，自然能夠推卸責任，不用被逼迫選邊站；假設藍綠候選人都願意到黨團會談，民眾黨聽取後也不見得會支持任何一方。

但若是藍綠都給足白面子，民眾黨最終卻選擇票投自己，把藍綠當猴耍，作用力將大於反作用力，未來議會攻防一旦藍綠聯手，民眾黨關鍵少數的力量也會被滅掉，小心別玩火上身。

民眾黨 藍白合 柯文哲 蔡其昌 國會改革 游錫堃

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