聽新聞
test
0:00 / 0:00

游錫堃：拜票是民主政治禮貌

聯合報／ 記者周佑政趙容萱／綜合報導
立法院長游錫堃昨表示，到各黨團拜會，是民主政治的禮貌。記者林俊良／攝影
立法院長游錫堃昨表示，到各黨團拜會，是民主政治的禮貌。記者林俊良／攝影

尋求連任的立法院正副院長游錫堃蔡其昌昨天口徑一致表示，明天民進黨團會議完成法定程序、成為候選人後，就會到朝野各黨團拜訪；游錫堃強調，候選人去拜訪、拜票，是民主政治的禮貌。

對於黨內質疑閉門密室會談，游錫堃表示，老子曾說，「聖人無常心，以百姓心為心，善者吾善之，不善者吾亦善之，德善矣。信者吾信之，不信者吾亦信之，德信矣」。游說，「對我們友善就對他們友善，對我們不友善也要對他們友善」，去拜訪很正當，雖然黨內有些人不贊成去拜訪，但要諒解這是一個禮貌。

蔡其昌昨表示，若民進黨團會議通過正副院長人選，正式提名游錫堃與他競選正副院長的話，他作為與游錫堃搭配的副院長，一定會配合游進行朝野各黨團的拜會，這也都是例行性的事情。

蔡其昌說，他過去擔任兩屆副院長也都會前往各黨團拜會，這是責任、也是表現對於各黨團基本的禮貌與尊重。

至於民眾黨要求說明國會改革理念，游錫堃說，他十七年前就開始做第二階段憲政改革，等於提出民進黨憲政改革主張，而且很周全，包括是否改革五權憲法、是否學習美國總統制或英國內閣制等不同制度。他對各政黨意見都尊重，但立法院長沒有提案權，也沒有去參加民進黨團會議。

落選辭不分區？游「內心有決定」

針對若沒選上立法院長就辭不分區立委一事，游錫堃昨天在台中受訪表示，假設性問題就不回答，「當然我內心知道要怎麼做，我有所決定」，他也指，「我有當選機會，為何要談落選的事？」至於傳出民眾黨支持游錫堃當立法院長，但不支持副院長選蔡其昌，游說，尊重各黨團決定。

游錫堃 蔡其昌 民進黨 國會改革

延伸閱讀

游錫堃參加台北市宜蘭縣同鄉會龍年迎春揮毫活動

與民眾黨會談是密室協商？ 游錫堃：拜票是民主政治禮貌

影／黃國昌舉4點不投蔡 蔡其昌4點反駁：哪個國會改革我沒努力做？

柯文哲邀藍綠候選人溝通 蔡其昌：被提名將拜會各黨團

相關新聞

國會龍頭戰 明起關鍵3天攻防

新國會正副龍頭選舉二月一日登場，明天開始是「關鍵三天」。民眾黨立法院黨團邀藍綠候選人溝通，國民黨「韓江配」與民進黨「堃昌...

冷眼集／密室演戲？票怎麼投 民眾黨恐早有定見

民眾黨總是把公開透明掛在嘴邊，但不論是過去藍白合談判過程，乃至於新國會龍頭選舉候選人拜會黨團，始終堅持要先在小房間，關起...

新國會臉譜／翁曉玲要改造NCC 呈現多元民意

曾任NCC委員的清華大學科技法律所副教授翁曉玲人生轉彎，今年二月將從學界首度轉進國會。翁說，去年得知被列入國民黨不分區安...

新國會臉譜／林沛祥首要拚交通 為通勤族減壓

基隆市新科立委林沛祥繼市長謝國樑翻轉綠地後，再下一城讓立委席次轉藍，從副議長前進國會，「政二代」的他走出自己的政治路，他...

藍高層：國民黨沒過半要謙卑

國民黨立法院正副院長候選人韓國瑜、江啟臣明上午九時將拜會立法院民眾黨團，藍高層指出，國民黨雖是新國會第一大黨，沒有過半是...

游錫堃：拜票是民主政治禮貌

尋求連任的立法院正副院長游錫堃、蔡其昌昨天口徑一致表示，明天民進黨團會議完成法定程序、成為候選人後，就會到朝野各黨團拜訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。