游錫堃：拜票是民主政治禮貌

尋求連任的立法院正副院長游錫堃、蔡其昌昨天口徑一致表示，明天民進黨團會議完成法定程序、成為候選人後，就會到朝野各黨團拜訪；游錫堃強調，候選人去拜訪、拜票，是民主政治的禮貌。

對於黨內質疑閉門密室會談，游錫堃表示，老子曾說，「聖人無常心，以百姓心為心，善者吾善之，不善者吾亦善之，德善矣。信者吾信之，不信者吾亦信之，德信矣」。游說，「對我們友善就對他們友善，對我們不友善也要對他們友善」，去拜訪很正當，雖然黨內有些人不贊成去拜訪，但要諒解這是一個禮貌。

蔡其昌昨表示，若民進黨團會議通過正副院長人選，正式提名游錫堃與他競選正副院長的話，他作為與游錫堃搭配的副院長，一定會配合游進行朝野各黨團的拜會，這也都是例行性的事情。

蔡其昌說，他過去擔任兩屆副院長也都會前往各黨團拜會，這是責任、也是表現對於各黨團基本的禮貌與尊重。

至於民眾黨要求說明國會改革理念，游錫堃說，他十七年前就開始做第二階段憲政改革，等於提出民進黨憲政改革主張，而且很周全，包括是否改革五權憲法、是否學習美國總統制或英國內閣制等不同制度。他對各政黨意見都尊重，但立法院長沒有提案權，也沒有去參加民進黨團會議。

落選辭不分區？游「內心有決定」

針對若沒選上立法院長就辭不分區立委一事，游錫堃昨天在台中受訪表示，假設性問題就不回答，「當然我內心知道要怎麼做，我有所決定」，他也指，「我有當選機會，為何要談落選的事？」至於傳出民眾黨支持游錫堃當立法院長，但不支持副院長選蔡其昌，游說，尊重各黨團決定。

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