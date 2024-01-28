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國會龍頭戰 明起關鍵3天攻防

聯合報／ 記者屈彥辰林縉明趙容萱林敬家／綜合報導
新國會龍頭之爭，上演國民黨韓國瑜（右圖）對決民進黨游錫堃（左圖）。本報資料照片
新國會龍頭之爭，上演國民黨韓國瑜（右圖）對決民進黨游錫堃（左圖）。本報資料照片

新國會正副龍頭選舉二月一日登場，明天開始是「關鍵三天」。民眾黨立法院黨團邀藍綠候選人溝通，國民黨「韓江配」與民進黨「堃昌配」，預計明天就將前往拜會白營立委，尋求支持；而掌握八席關鍵少數的民眾黨，最快三十日就會亮出底牌，決定立院正副院長投票動向。

國民黨正副院長候選人韓國瑜、江啟臣預計明天上午九時前往民眾黨團拜會。民進黨團明上午召開黨團成立大會暨黨團會議，會中可望拍板通過由現任正副院長游錫堃蔡其昌搭擋，尋求連任，民進黨主席賴清德也將親自與會，替民進黨團加油打氣。最快明天下午，堃昌配就將拜會民眾黨團。

民眾黨主席柯文哲昨在台中表示，下屆立法院有意問鼎立院龍頭及副手的國民兩黨候選人都透過管道來接觸，乾脆「開大門走大路，辦個公開的」，會先和對方開閉門會議，會後出來接受媒體訪問。柯文哲說，韓、江行程早就排好了，他主張黨團一定程度上應獨立作業，並與黨中央互相合作，所以「我不一定會出席」。

對於民眾黨要求閉門會談，藍綠內部都有雜音，認為恐被視為「密室協商」，違反民眾黨「公開透明」的主張。

國民黨立委王鴻薇說，民眾黨總說不要密室、不要黑箱，因此明天應避免閉門會議，否則被說兩黨密謀也不好。也有藍委私下表示，國民黨一方面尋求合作，一方面也要避免「遭設局」，前往民眾黨拜會的韓江配一定要做好準備。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，民眾黨不是主張公開透明，民眾黨新科立委黃國昌不是最反對密室協商？「閉門會議是要辯論還是要羞辱，難道是嚴刑拷問？」

柯建銘說，民眾黨國會龍頭選舉要投票給誰，難道還沒想清楚，需要透過「面試」的方式，看雙方的談話內容再做決定？民眾黨的作法根本是自相矛盾，不要以為自己是關鍵八席就可以這樣做，他要請民眾黨自愛，適可而止，有智慧一點看待此事。

民進黨立委林俊憲也批評，民眾黨找到理由讓他們自己的票投給院長當選人， 把八席立委當成像八十席。民眾黨準立委黃國昌則反嗆林俊憲邏輯錯亂，把開大門走大路抹黑成密室協商，莫名其妙。

民眾黨人士表示，八席民眾黨立委與藍綠候選人會談後，將會依據雙方的主張再次開會討論，決定最終的投票意向，預計三十日就會做出決定，不會拖到最後一刻才公布答案。

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