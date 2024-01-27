內政部：新科立委2月1日就職 3首長2議員缺須補選

內政部今表示，第11屆立法委員當選人將於2月1日就職，這次依法有5個當選人的原公職職缺須辦理補選，包含台中市第15選區及宜蘭縣第4選區共2席議員，以及苗栗縣苗栗市長、雲林縣虎尾鎮長、台東縣大武鄉長共3個地方首長職缺。

內政部表示，第11屆立院計有19位當選人同時具現任民選地方公職人員身分，包含直轄市議員13人、縣（市）議員3人、鄉（鎮、市）長3人，當選者若具現任民選地方公職人員身分，依法應於就職立法委員前辭去現職，至於辭職後遺留的職缺，這次依法有5個職缺須辦理補選。

須辦理補選的5職缺，議員部分為台中市第15選區及宜蘭縣第4選區共2席議員，因同一選舉區缺額達1/2以上須辦理補選；另鄉（鎮、市）長部分，則有苗栗縣苗栗市長、雲林縣虎尾鎮長及台東縣大武鄉長共3個地方首長職缺。

內政部指出，依「地方制度法」規定，地方民意代表，包括直轄市議員、縣（市）議員、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表，不得兼任其他民選公職人員；另依「地方制度法」及「公務人員服務法」規定，民選地方行政首長，包括直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長，不得兼任他項公職。因此現任民選地方公職人員當選立法委員，應於就職立法委員前辭去現任職務。

此外，依「地方制度法」規定，議員缺額達議會總名額3/10以上，或同一選舉區缺額達1/2以上時應補選；鄉（鎮、市）長部分，則先由縣政府指派代理鄉（鎮、市）長，並由縣選舉委員會於出缺之日起3個月內辦理補選，以確保地方政務推動順利。

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