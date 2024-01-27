冷眼集／新國會首戰 民眾黨別愧對300萬票的支持

新國會民眾黨掌握關鍵少數，成為藍綠爭相爭搶的對象，讓民眾黨有叫牌的空間，充分展現國會第三大黨的氣勢。不過，民眾黨不應得意忘形，遺忘監督執政黨是在野黨的責任，若國會龍頭首戰，民眾黨就選擇跟民進黨合作，愧對超過三百萬票投民眾黨的支持者。

過去八年，民進黨掌握國會過半席次，不僅取得立法院正副院長，在委員會、議程安排、修法等都有主導權，外界戲稱，只有民進黨不想過的法案，沒有民進黨過不了的法案，引發民怨，立法院監督力量大打折扣。

新國會三黨不過半，不再是民進黨說了算，必須要看民眾黨的臉色，民眾黨跟藍綠叫板的籌碼大增，手握一手好牌，民眾黨至今對於國會龍頭選舉不願鬆口，口風很緊，若票投民進黨候選人，民眾黨喊出的國會改革恐淪為口號。

總統競選期間，柯文哲猛批民進黨執政不佳，並嚴詞批判新潮流，還嗆對手賴清德「黑幫老大」，新潮流在幹什麼會不知道，甚至質疑賴清德曾經替新潮流大老吳乃仁背書，對民進黨批判火力猛烈，如果選後回頭跟民進黨合作，政治誠信再度受到質疑。

在野黨監督執政黨天經地義，避免一黨獨大，還能落實行政部門監督，建立聯合政府的新政治文化典範，同時能保有政黨的主題性，以免被貼上小綠、小藍的標籤，民眾黨新國會首戰，將決定民眾黨未來發展，值得柯文哲跟民眾黨深思熟慮後再做決定。

民眾黨投票意向備受關注，能否打響新國會第一炮，應該盡快做出決定，而不是以拖待變，待價而沽，民眾黨目前等待藍綠各自出價再做出決定的做法，是公開透明的在討價還價，忘記監督執政黨的初衷，如何讓人民信任跟支持。

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