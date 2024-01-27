韓國瑜釋誠意「共同面對蠻幹綠」

聯合報／ 記者周佑政屈彥辰程遠述林縉明／台北報導
民眾黨主席柯文哲昨拋，邀請藍綠正副院長候選人到黨團溝通或座談，說明國會改革的想法。代表國民黨立法院長的韓國瑜（圖）表示，願意撇開外界流言的紛擾，誠意溝通、尋求在野的支持，希望打開合作的契機。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲昨拋，邀請藍綠正副院長候選人到黨團溝通或座談，說明國會改革的想法。代表國民黨立法院長的韓國瑜（圖）表示，願意撇開外界流言的紛擾，誠意溝通、尋求在野的支持，希望打開合作的契機。圖／聯合報系資料照片

新國會正副龍頭選舉二月一日登場，民眾黨昨再「出考題」，邀藍綠正副院長候選人到黨團座談，將角逐立法院長的國民黨準立委韓國瑜昨表示，「我們願意釋放最大誠意，前往拜訪溝通在野的伙伴，尋求團結合作的契機」。尋求連任的立法院長游錫堃則說，若成為院長候選人，只要民眾黨團歡迎，「我都會去拜票」。

韓國瑜昨表示，不該錯過任何可以團結合作的機會，這是為何他先前表達國會改革理念，藉此公開、具體回應在野夥伴的訴求主張。議題不只侷限國會改革，針對特定的議題、好的政策，接下來都應該有更好的互信與討論合作的空間。

韓國瑜說，為了強化立院監督執政的機制、捍衛每一席國會議員的監督力道，他願意撇開外界流言的紛擾，誠意溝通、尋求在野的支持，希望打開合作的契機、保持良好互動，共同面對顢頇蠻幹的民進黨，強化國會監督制衡的價值。

與韓國瑜搭檔參選正副院長的國民黨立委江啟臣昨宣示，韓江配若無院長，他必會果斷退出副院長選舉，信守與韓國瑜同進同出的政治承諾。

游錫堃昨接受廣播節目訪問時表示，民進黨主席賴清德曾強調國會自主，就是交給民進黨團處理，接下來要經廿九日黨團會議產生候選人，他會盡量爭取大家的支持，不拒任何顏色的選票。

對於民眾黨邀藍綠候選人座談、談國會改革，民進黨團昨表示，立法院正副院長由委員互選產生，尊重未來所推出候選人尋求所有立委支持意願。

民進黨團總召柯建銘說，第二屆國會全面改選至今卅年，民進黨從不停止國會改革，諸多法案皆為民進黨主導通過，他皆在國會從不缺席。民眾黨過去四年在國會從無提出任何國會改革，如今民眾黨準立委黃國昌只提出四點國會改革，了無新意的主張，要拷問各黨，未免太拾人牙慧，班門弄斧。

民進黨立委莊瑞雄說，民眾黨把基調拉得很高，好像藍綠都要去拜碼頭，搞得像面試大會，根本強人所難。

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