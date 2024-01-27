聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院龍頭大戰…白有人不願投藍 有人不願投綠

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
針對下屆立法院正副院長選舉，民眾黨主席柯文哲（左二）昨赴黨團跟準立委開會。柯會後出招，表示將邀藍綠院長候選人到黨團溝通或座談。記者潘俊宏／攝影
針對下屆立法院正副院長選舉，民眾黨主席柯文哲（左二）昨赴黨團跟準立委開會。柯會後出招，表示將邀藍綠院長候選人到黨團溝通或座談。記者潘俊宏／攝影

下屆立法院正副院長選舉，民眾黨八席立委成為關鍵少數。民眾黨主席柯文哲昨親赴黨團跟準立委開會討論，柯會後再出招，表示將邀藍綠院長候選人到黨團溝通或座談；國會龍頭選舉，民眾黨一定會團進團出，若未依黨團決議將開除黨籍。據了解，昨天的會議，黨內對投票意向「確實有不同想法」，共識則是聽取藍綠候選人會談後再決定。

國會正副龍頭選舉，民眾黨內傳出五套劇本，包括支持藍營「韓江配」、支持綠營「堃昌配」、票投給自己、開放投票、分裂投票。

民眾黨八位新科立委昨對會談內容三緘其口，但有與會人士說，對於正副院長選舉，其實黨內每個人心中有各自理想人選，確實有不同想法，有些人不願投藍、有些人不願投綠；但經討論後，決定先聽過兩黨候選人的看法後再來談，就看兩黨的誠意，預計跟藍綠候選人見面，黨團進一步討論後再決定。

與會人士透露，柯文哲昨在會議中透露近期電話接不完，來自各方的拜託，讓柯不堪其擾，才知道原來「這就是關鍵少數」，所以決定透過公開透明方式，邀藍綠候選人到黨團會談，以便能進一步認識互動。

民眾黨準立委黃國昌日前在直播節目表示，不論現任副院長蔡其昌參選院長或副院長，基於蔡其昌二○一六年曾承諾國會改革，至今仍跳票等四大理由，他都不會支持蔡。與會人士說，昨會議並未討論到相關議題，但立委們各有投票想法，提出討論。

柯文哲會後表示，民眾黨已提出四項國會改革訴求，正副院長選舉，民眾黨也主張公開透明，因此邀藍綠正副院長候選人，到黨團溝通，說明國會改革想法，由候選人跟八位立委討論，他不用參與。會談將採閉門會議，會後視情況對外說明，絕不會像去年在君悅飯店三方會談要求公開直播。

柯表示，國會改革未必是立法院長職權，但有意角逐國會龍頭者需表示態度。希望兩黨候選人能在下周一拜會黨團，預留思考的時間，不然每個人都私下要來見面，壓力太大。

至於團進團出是否亮票，柯文哲說，會用適當方法讓大家知道民眾黨立委投誰。

民眾黨 國會改革 柯文哲 蔡其昌 黃國昌

延伸閱讀

回應柯文哲邀約座談？韓國瑜指「願釋最大誠意」：尋求合作契機

尾牙也涉黨內鬥？ 黃珊珊嗆提告、柯文哲：吃頓飯的小事

立法院長選舉柯文哲邀藍綠座談 李彥秀：贊同爭取支持

建議韓國瑜應柯文哲邀爭取支持？黃健庭：內部需討論

相關新聞

立院龍頭大戰…白有人不願投藍 有人不願投綠

下屆立法院正副院長選舉，民眾黨八席立委成為關鍵少數。民眾黨主席柯文哲昨親赴黨團跟準立委開會討論，柯會後再出招，表示將邀藍...

冷眼集／新國會首戰 民眾黨別愧對300萬票的支持

新國會民眾黨掌握關鍵少數，成為藍綠爭相爭搶的對象，讓民眾黨有叫牌的空間，充分展現國會第三大黨的氣勢。不過，民眾黨不應得意...

藍選總召…傅崐萁稱獲韓國瑜相挺 賴士葆酸自抬身價

國民黨立法院黨團上演總召之戰，國民黨立委傅崐萁昨於專訪中，否認黨中央介入總召選舉的說法，傅甚至提到，去年八月時，國民黨立...

韓國瑜釋誠意「共同面對蠻幹綠」

新國會正副龍頭選舉二月一日登場，民眾黨昨再「出考題」，邀藍綠正副院長候選人到黨團座談，將角逐立法院長的國民黨準立委韓國瑜...

游錫堃若敗選立院院長 綠喊尊重去留

立法院長游錫堃尋求院長連任，對於若無法當選國會議長是否辭去立委職務，游錫堃昨天表示，假設性問題他不答覆，但全世界的通案，...

新國會臉譜／拚宜蘭更好 陳俊宇督促落實交通建設

民進黨宜蘭立委陳歐珀因im.b風波退選，選前半年才由議員陳俊宇代披戰袍，雖起步較晚，最後翻轉選情逆轉勝，陳俊宇說，未來他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。