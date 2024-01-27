新國會臉譜／張智倫打財經牌 緊盯稅收議題

張智倫小檔案 製表／江婉儀 新北市第8選區立委（中和76里）新科立委張智倫，成功讓中和從綠地變藍天，面對綠、白對手綿密攻勢，張智倫沒被擊敗，選後他自信地說「我還滿耐打的，愈打愈強」。奇招是他太太當分身幫忙拉票，與支持者博感情，「素人說服力比本尊出面效果更好」。

張智倫父親是前立委張慶忠、母親是新北市議員陳錦錠。張智倫坦言，出身政治世家多少有壓力，不能砸了招牌，有父母打下的基石，他延續扎實的選民服務，也強化不足之處，包含空戰、宣傳文宣等。

選戰期間，對手以猛烈空戰模式，攻打張智倫家中頂樓高爾夫練習場違建、百億家產等議題，仍不敵張家在地方深厚實力。張智倫坦言，起初確實有低潮期，到地方拜票時，選民常送暖、打氣，成為他走下去的動力。

張智倫表示，在地方服務多年，選民和他互動過，可眼見為憑，選戰期間他堅持不打負面選戰，不願抹黑對手。對手指張智倫身家有百億，張斬釘截鐵地說「那絕對是誇大」，強調自己的金錢觀很樸實，和對手貼在他身上的「富貴」標籤不一樣。

張智倫的「隱藏撒手鐧」就是一路在背後默默支持他的太太跳出來跑行程。張說，他和妻子結婚7年、有2子，妻子捨不得他被攻擊，願意站上檯面當分身，妻子在服務處與選民互動，也澄清對手種種攻擊，甚至效果比他親自解釋更好，妻子是律師，平時以家庭為重，此次也是他最佳隊友與後盾。

張智倫擁有台美會計師資格，具財經專業。談到近年台灣景氣問題，張認為，去年政府超收稅收4800億元，才有普發6千元的政策，「但這是奇怪的現象」，政府超收稅額更導致物價高漲，不少連鎖店紛紛喊漲，因此他進入立法院會嚴格監督，主打財經牌，與志同道合立委站在同一陣線。

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