新國會臉譜／拚宜蘭更好 陳俊宇督促落實交通建設

陳俊宇小檔案 製表／戴永華 民進黨宜蘭立委陳歐珀因im.b風波退選，選前半年才由議員陳俊宇代披戰袍，雖起步較晚，最後翻轉選情逆轉勝，陳俊宇說，未來他想進入交通委員會，督促推動5年6千億元建設落實，包括北宜高鐵10年完工、爭取第二條北宜快速道路台62線、加速完成鐵路高架及國5銜接蘇花改等，「宜蘭發展關鍵的黃金10年，已經準備好了」。

49歲陳俊宇出身農家子弟，父親陳彥溥早年熱中參與黨外活動，陳俊宇血液裡流著參與公共事務的DNA，他30幾歲就參加地方選舉，當過1屆員山鄉民代表、3屆縣議員、2屆民進黨宜蘭縣黨部主委，立委選舉是他從政以來的第一次全縣性大選。

民進黨已經連輸兩次宜蘭縣長選舉，這次立委選舉被視為關鍵一戰，陳俊宇競選期間遭對手攻擊農舍違建等問題，選情紛擾，經他與競選團隊一一化解危機，急起直追，成功為綠營延續宜蘭這席立委。

宜蘭傳統選區仍以陸戰為主，唯有勤跑深耕基層才能換取選民認同，陳俊宇說，這場選戰讓他學會更加謙虛、更需精進，就像自己很喜歡的1首歌「海鷗」，不怕狂風巨浪、勇敢堅強、追逐理想，為宜蘭更美好的未來打拚。

他認為，宜蘭山海河資源豐富，更有100多公里海岸線，兼具岩岸及沙岸等地理特色景觀，有足夠資源成立「宜蘭國家風景區管理處」隸屬於交通部觀光署，由中央補助經費建設宜蘭。

全國很多大學的附設醫院都與醫學院在一起，陳俊宇說，未來也要爭取國立陽明交通大學醫學院遷校宜蘭，與陽明交通大學附設醫院結合，以利吸引教授級醫師服務鄉親，學生也能到醫院實習，紓解資源及人力不足問題，此外還要爭取打造溫泉大縣等觀光建設。

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