藍總召大戰…賴士葆喊改革 傅崐萁叫戰柯建銘

國民黨立法院黨團新任黨團總召，確定由立委賴士葆、傅崐萁對決。傅崐萁昨早表態參選，隨即向民進黨立院黨團總召柯建銘喊話，「快去收驚」；柯建銘則回嗆，不要講太多大話，先選上再講。賴士葆則臉書發聲明，希望國民黨中央黨部及立法院正副院長候選人韓國瑜、江啟臣，不要介入此次黨團自主的選舉。

昨天三長號次抽籤昨天結束，國民黨團總召號次抽籤傅崐萁一號、賴士葆二號。賴士葆宣示國會改革決心，台灣立法院必須師法美國國會，美國國會擁有聽證、調查權，這是亟待改革的事項，包括反質詢及藐視國會罪等。

國民黨立委傅崐萁宣布爭取國民黨團總召，向民進黨立院黨團總召柯建銘喊話，已經準備好「倚天劍、屠龍刀」，要和柯建銘對抗。記者黃義書／攝影

傅崐萁對賴士葆參選表態說，第一階段登記完，未來是協調，若兩人想為黨付出，就走民主機制，全力制衡民進黨。傅向柯建銘叫戰，「倚天劍、屠龍刀都準備好了，馬上要來伺候柯總召」。

支持傅崐萁的國民黨立委私下透露，傅是少數能與民眾黨主席柯文哲深入交換意見的人，絕對擁有擔任總召的能力，與民進黨作戰；但也有藍委擔憂，傅的形象爭議恐影響整體黨團形象，且傅崐萁必須說清楚與柯建銘的關係，二人關係其實不錯。

戰鬥藍領銜人趙少康呼籲，賴與傅都可協調，賴士葆資深一點，傅崐萁有地方經驗，一年一任，今年不做，明年做，都可以協調。

商品推薦