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藍委戰鬥營 韓國瑜：小鷹展翅 小心狐狸

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨戰鬥藍昨舉辦「如何當個好立委」戰鬥營，韓國瑜（中）以「小鷹」預言提醒，若試飛失敗，狐狸虎視眈眈。記者邱德祥／攝影
國民黨戰鬥藍昨舉辦「如何當個好立委」戰鬥營，韓國瑜（中）以「小鷹」預言提醒，若試飛失敗，狐狸虎視眈眈。記者邱德祥／攝影

國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康昨為國民黨新科立委舉辦「如何當個好立委」戰鬥營，將角逐立法院長的不分區立委當選人韓國瑜到場致詞，提醒新科立委，「小鷹展翅高飛，要小心底下的狐狸虎視眈眈」，他還說，如果新竹市長高虹安有聽過類似的課程，安排助理「會不會更技巧一點」。

韓國瑜致詞時以「小鷹」寓言提醒立委當選人，老鷹在懸崖邊飛翔，後面的小鷹很興奮，因為只要小鷹展翅成功就翱翔天空、成長捕食；但若失敗跌落，狐狸一叼就叼走，過去失敗的小鷹太多，立法院又何嘗不是。

韓國瑜強調，老師傅很重要，資深立委帶著，盼新科立委認真問政，當衝突、天人交戰時，要記得他說的，小鷹在飛，下面有狐狸在等，一言一行，都要謹慎，趨吉避凶，做一個既能問政又能夠保安全的立委。

韓國瑜描述被設套的經驗，他說，某立委聲稱他蓋章簽字就能拿錢，他堅持不簽。過兩天到對方辦公室，發現有他的私章，他問誰幫他刻的章，對方說因他不簽字而替他刻章蓋上。他當場拍桌罵對方，這就是陷阱，對方蓋上他的章後，報到國營事業去。

參選國民黨立院黨團總召的立委賴士葆昨也分享立院議事運作，新科立委當選人徐巧芯分享空戰心法，到場的新科立委還有廖先翔、涂權吉牛煦庭、黃健豪、廖偉翔林沛祥、陳永康、謝龍介、葉元之等人。韓國瑜原先規畫致詞後就離開，最後完整參與座談。

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