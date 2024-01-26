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民眾黨策略「五選一」 結論可能暫不公布

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
新國會龍頭之爭，國民黨韓國瑜（右圖）對決民進黨游錫堃（左圖），民眾黨投票意向受矚目。本報資料照片
新國會龍頭之爭，國民黨韓國瑜（右圖）對決民進黨游錫堃（左圖），民眾黨投票意向受矚目。本報資料照片

民眾黨今天舉行內部會議討論投票意向，民眾黨主席柯文哲將親自參與，預計今天內部會議將會有初步共識，會後將接受媒體訪問說明。探尋黨籍立委，目前有支持國民黨「韓江配」、也有支持民進黨「游昌配」，另有「票投自己」、「開放投票」、「分裂投票」，院長支持游錫堃，副院長支持國民黨立委江啟臣等聲音。但結論可能暫時不會公布，避免太早掀底牌。

民眾黨人士說，黨內一派認為藍白合破局後，國民黨跟柯文哲堅壁清野，加上國民黨不分區立委當選人韓國瑜在年輕人心目中形象不佳，若支持韓國瑜當國會龍頭，恐會引起支持者不滿，更不想被貼上「小藍」標籤。另一派則認為，立法院長游錫堃相對溫和，且主持議事嫻熟，但選舉期間柯文哲頻批民進黨，選後在國會龍頭卻投給綠，對支持者難交代。

知情人士透露，近期國民黨對於國會改革比較積極，例如不在籍投票、核電廠延役、人工生殖法等議題，回應都很正面，看到國民黨想要合作的善意；就連準立委黃國昌對於韓國瑜提出國會改革都表態讚賞。反觀是民進黨回應較少，看不出對國會改革的態度。

國民黨不分區立委 韓國瑜 不在籍投票 國會改革 柯文哲 游錫堃 江啟臣 黃國昌

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