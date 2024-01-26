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新國會臉譜／公關轉戰國會 吳春城將推壯世代3箭

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

吳春城小檔案 製表／林麗玉
吳春城小檔案 製表／林麗玉
民眾黨不分區立委當選人吳春城從公關界轉戰國會，第一年希望進入教育文化委員會，聚焦壯世代的「高齡解放運動」，已擘畫出壯世代覺醒要推動的三支箭，要推動壯世代PSR個人社會責任、再來就是針對GSR政府社會政策面，就任後第二年就會考慮轉戰衛環或經濟委員會，透過產業翻轉壯世代。

吳春城是戰國策集團創辦人，過去被封為「公關教父」，3年多前再創「壯世代教科文協會」，將55歲以上的中高齡者稱作壯世代。

吳春城說，台灣未來30年人口結構將變成倒金字塔，但目前政府思維都還停留在大撒幣政策，尤其目前人口扶養比是4比1，2040年將變2比1、2060年變1比1，成為崩潰的世代，若社會、政府沒有壯世代覺醒，台灣未來將變成「年紀大臥床、年紀輕躺平」。

他認為，60歲應該是第三人生，現在高齡者議題都在談養生、養病、養老，是錯誤的觀念，應該要翻轉，「高齡者也能變成生產者」，隨著醫療進步，60歲以上不僅可以支撐自己，更可以支撐社會，尤其退休後一半以上的人想重返職場

提到加入民眾黨出任不分區，吳說，他在去年三月，北市前副市長黃珊珊介紹下與黨主席柯文哲見面，柯想要了解壯世代理念，沒想到後來就將他的壯世代納入黨團政策，柯文哲將他排到第四名，當時因為還在談藍白合，他心想不分區只是用來談判用的，隨時會改變，沒想到提名最後一天，才驚覺自己真的被列在安全名單。

不過選戰期間吳春城一度被對手攻擊為網軍頭子，他說，戰國策集團已有20年未做選舉行銷，他也與對手稱的「戰國策網軍公司」一點關係也沒有，未來考慮要告這家公司；踏入政治非人生設定選項，但面對高齡、少子困境，他會用全力推動壯世代覺醒的社會責任。

高齡者 人生 柯文哲 吳春城 藍白合 重返職場 中高齡 不分區立委 黃珊珊

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