柯文哲、韓國瑜友情還在嗎？ 郭正亮曝兩人真實關係：空氣槍只是藉口

2024總統大選落幕，民眾黨「柯盈配」以得票數369萬票、得票率26.46％的第三名落敗。而先前國民黨韓國瑜曾說柯文哲參選像是「空氣槍」，很熱鬧但不會贏，傳出柯對此不太高興，外界也相當關注兩人現在的關係。對此，前立委郭正亮則透露，「有啦，他們很熟！」

韓國瑜打算角逐新國會龍頭，因藍綠白三黨席次皆不過半，院長寶座花落誰家是外界焦點，民眾黨的票要支持誰也相當關鍵。而韓選前對柯文哲的「空氣槍」一說，傳柯耿耿於懷，因此白營現在正考慮院長支持民進黨游錫堃，副院長則票投國民黨江啟臣，企圖展現制衡藍綠的精神。

韓國瑜跟柯文哲現在的還有友誼可言嗎？郭正亮昨（24）日在節目《綠也掀桌》表示，「有啦，他們很熟」，他認為政治人物沒有「贏話又贏賭的」，柯文哲這次大選得票率有26％，表現不錯，原本國民黨是想把柯壓在20％以下，但沒有成功，所以柯文哲已經打破「空氣槍」迷思了，而他現在也不會去跟韓計較，對方也在選舉，「所以我認為（空氣槍）只是藉口，那只是若他（柯文哲）真的跑去跟綠勾結用的理由，這絕對不會構成政治上的重要原因」。

另外，郭正亮也說，關於立院龍頭之戰，柯文哲到現在還不表態的原因，是因為在糾結不同政黨利益的計算，「到底是投給自己的利益比較大？還是切割一藍一綠，這樣的利益比較大？」不排除韓國瑜之後可能去拜訪柯文哲，因為兩人交情其實不錯，這也將構成變數。

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