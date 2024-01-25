立院龍頭爭霸戰開打！國民黨將「祭狠招」？郭正亮揭背後內幕

2024總統大選落幕，民眾黨「柯盈配」以得票數369萬票、得票率26.46％的第三名落敗。而先前國民黨韓國瑜曾說柯文哲參選像是「空氣槍」，很熱鬧但不會贏，傳出柯對此不太高興，外界也相當關注兩人現在的關係。對此，前立委郭正亮則透露，「有啦，他們很熟！」

2024-01-25 11:32