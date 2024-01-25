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立院龍頭爭霸戰開打！國民黨將「祭狠招」？郭正亮揭背後內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
前立委郭正亮直言，若民眾黨支持游錫坤（左）擔任立法院長，國民黨就會傾全黨之力，支持黃珊珊出任立法院副院長，促成「綠白合」。圖／聯合報系資料照
前立委郭正亮直言，若民眾黨支持游錫坤（左）擔任立法院長，國民黨就會傾全黨之力，支持黃珊珊出任立法院副院長，促成「綠白合」。圖／聯合報系資料照

2024總統大選落幕，緊接而來的是2月1日即將選出新任立法院正副院長，國民黨韓國瑜、江啟臣參選，民進黨推游錫坤、蔡其昌參選，傳出民眾黨可能有意「綠藍合」。對此，前立委郭正亮直言，若民眾黨支持游錫坤擔任立法院長，國民黨就會傾全黨之力，支持黃珊珊出任立法院副院長，促成「綠白合」。

郭正亮在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，民眾黨的優先選項順序，第一是投給自己人或是綠藍配，第二是藍白配，最後選項才是綠白配。但他坦言，國民黨當然也有應對策略，只要民眾黨敢支持游錫坤，就會傾全黨之力將副院長的票投給黃珊珊，促成民眾黨最不想要的「綠白合」，畢竟「副院長講白了可有可無」。

郭正亮強調，若民眾黨真的支持游錫堃，那國民黨就不玩了，會把票全部投給黃珊珊，促成「綠白合」。他認為，接下來賴清德就會順勢任命多個民眾黨人員入閣，直言民進黨的策略就是「把你吸乾，下次就不再會構成威脅」。

民眾黨 國民黨 郭正亮 黃珊珊 民進黨 韓國瑜 游錫堃

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