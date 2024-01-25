柯建銘：台商在陸投票 恐被干預
國民黨立委王鴻薇等人昨天要求盡速推動「不在籍投票」。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，不在籍投票問題很大，台商若在大陸投票，恐有被干預的可能，而且投票是祕密，應該是「移轉投票」，不是「不在籍投票」。民進黨立委王美惠建議，可以先從公投試辦移轉投票，而不是直接推動不在籍投票。
不在籍投票討論許久，至今遲遲沒有進展，面對國民黨再度喊出要推動不在籍投票，柯建銘表示，不在籍投票方式有非常多種方式，像是通訊投票、移轉投票等，這個議題已經討論近卅年，大部分都是在討論移轉投票；通訊投票問題多，怎麼可能落實？
柯建銘說，不在籍投票比較可能方向是移轉投票，通訊投票困難度高；因為投票是祕密，如果台商在大陸投票，可能被干預，會影響選舉結果，「請國民黨好好看法令內容，不在籍投票問題，立法院早就討論過」。
民進黨團幹事長劉世芳表示，如果是台灣內部的不在籍投票，沒什麼太大爭議，討論空間比較大，但是如果是境外的不在籍投票，就有高度技術性問題；民進黨團傾向維持現在方式，而且台灣不太能接受網路投票，因為有太多資安問題，技術上真的很困難。
王美惠認為，不在籍投票一定要建立在人民信任上，沒有信賴基礎，容易引發作票、弊端質疑，建議先從公投試辦，先採移轉投票，而不是通訊投票。她強調，只要可以更完善台灣選舉制度，都可以討論，大家有共識、減少質疑再實施，才能減少選後動盪。
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言