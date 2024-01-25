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柯建銘：台商在陸投票 恐被干預

聯合報／ 記者林縉明林銘翰／台北報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者曾原信／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者曾原信／攝影

國民黨立委王鴻薇等人昨天要求盡速推動「不在籍投票」。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，不在籍投票問題很大，台商若在大陸投票，恐有被干預的可能，而且投票是祕密，應該是「移轉投票」，不是「不在籍投票」。民進黨立委王美惠建議，可以先從公投試辦移轉投票，而不是直接推動不在籍投票。

不在籍投票討論許久，至今遲遲沒有進展，面對國民黨再度喊出要推動不在籍投票，柯建銘表示，不在籍投票方式有非常多種方式，像是通訊投票、移轉投票等，這個議題已經討論近卅年，大部分都是在討論移轉投票；通訊投票問題多，怎麼可能落實？

柯建銘說，不在籍投票比較可能方向是移轉投票，通訊投票困難度高；因為投票是祕密，如果台商在大陸投票，可能被干預，會影響選舉結果，「請國民黨好好看法令內容，不在籍投票問題，立法院早就討論過」。

民進黨團幹事長劉世芳表示，如果是台灣內部的不在籍投票，沒什麼太大爭議，討論空間比較大，但是如果是境外的不在籍投票，就有高度技術性問題；民進黨團傾向維持現在方式，而且台灣不太能接受網路投票，因為有太多資安問題，技術上真的很困難。

王美惠認為，不在籍投票一定要建立在人民信任上，沒有信賴基礎，容易引發作票、弊端質疑，建議先從公投試辦，先採移轉投票，而不是通訊投票。她強調，只要可以更完善台灣選舉制度，都可以討論，大家有共識、減少質疑再實施，才能減少選後動盪。

不在籍投票 民進黨 柯建銘

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