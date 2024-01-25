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新國會臉譜／盧縣一醫學專業 關注原民健康

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
國民黨山地原住民立委當選人盧縣一（左）與妻子蘇美琅（右）。記者劉星君／攝影
國民黨山地原住民立委當選人盧縣一（左）與妻子蘇美琅（右）。記者劉星君／攝影

2024山地原住民立委10人參選搶攻3席，屏東政治素人盧縣一從醫界轉戰政壇，去年7月接受國民黨徵召，從衛生所主任退休，全力備戰200多天，完成不可能任務、順利當選，盧是3席山地原民立委當選人中唯一醫界背景，強調將以醫學專業，關注原住民族健康議題。

盧縣一小檔案 製表／劉星君
盧縣一小檔案 製表／劉星君

盧縣一從高雄醫學院醫學系畢業後回到家鄉屏東縣服務，先後在衛福部屏東醫院、春日鄉衛生所、枋寮鄉衛生所、霧台鄉衛生所，服務近30年，專長為家醫科。

盧縣一表示，山地原民立委選區全國性，他全台跑透透，「哪裡有票就去哪裡」，努力拜訪、舉辦客廳會、說明會，半年來駕車走訪各地里程數逾6萬多公里，有時客廳會僅6、7人，他也不放棄，過程中嘗盡人情冷暖，「努力讓大家認識我」。

盧縣一說，父親是霧台鄉好茶魯凱族，曾任屏縣瑪家鄉民代表，母親是三地門鄉排灣族，他年輕時還問過母親「能不能選立委？」母親當時回他「異想天開」；這次受黨徵召參選，還將家中採收芒果包裝場整修成競選總部，還砍掉部分芒果樹，讓大家方便停車，辛苦參選終於有了收穫。

他說，原規畫退休後成立「在宅醫療所」，持續為族人到宅服務，如今進入立院，將以醫師立委角色，提供多元且全面服務。

盧縣一指出，原民平均餘命低於漢人8到10歲，他提出相對應政策，吸引族人認同，未來希望進入社福及衛生環境委員會，發揮醫學專長；另原鄉位處偏遠、交通不便，長輩就醫需求大，進入立院也要重視交通平權議題，強化原鄉部落道路交通安全，追蹤高屏二快進度。

盧縣一熱愛跑馬拉松，即使選戰期間繁忙，跑行程時，仍抽出空檔堅持跑步運動，車上一定會放套運動衣、運動鞋。他說，從大三接觸跑步，運動後頭腦清晰，更有助於思考，終身受用。

衛生所 醫學院 原住民

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