新國會臉譜／不捨一鍋肉焿被浪費 邱鎮軍推動夜市合法化

苗栗縣第2選區（山線）立委一戰，國民黨苗栗市長邱鎮軍打敗同為明星的縣議員曾玟學，接棒立委徐志榮；令人想不到的是，邱鎮軍竟因不捨夜市一大鍋肉焿被浪費，憤而以素人身分投身政治，從議員、市長選到立委，一路順遂。

邱鎮軍小檔案 製表／范榮達

邱鎮軍至今仍對那一鍋肉焿記憶猶新。他說，苗栗縣政府文化觀光局前方的英才路夜市，攤商因違規占用道路常遭檢舉取締，被趕來趕去，一名賣肉焿的友人常因此倒掉一大鍋，他深覺可惜，幫忙轉送慈善機構，也不禁懷疑夜市合法化有這麼難嗎？

邱鎮軍說，先前受已故議員王士毅器重栽培，耳濡目染，2012年決定推動英才路夜市成為全縣第一個合法觀光夜市，奔走1年終於成功，但對用地、政府單位互踢皮球感到無奈，體悟「身在公門好修行」。

邱鎮軍為此決定從政，2014年素人參選苗栗縣議員，獲選區最高票，4年後轉戰苗栗市長成功，2022年連任，創同額競選紀錄；從政一路順遂，被視為藍營中生代明星。

立委徐志榮因生涯規畫不連任，基於政治生態平衡、「苗南要有人」的責任感，邱鎮軍選完市長1年再披戰袍，雖山線從未出綠營立委，但這一戰並不輕鬆。

對手苗栗縣議員曾玟學也是綠營明星，連任議員創紀錄高票，有民進黨禮讓和網路聲量占空優，加上綠營資源挹注，立院黨團屢屢助攻，選戰升級到全國注目。

不過，邱鎮軍在地經營及人脈扎實，與鍾東錦選縣長頗有異曲同工之處，也獲鍾力挺操盤，最終以1萬6362票差距獲勝，大多數行政區都贏，但苗北的頭份市輸2890票最多。

邱鎮軍表示，未來第一要務是在頭份設服務處進駐團隊，讓鄉親找得到人，另加速推動頭份第2交流道興建，打通頭份東邊交通動線、擴大腹地，並完成台72線連接上國道1號、苗栗市整體發展規畫案等，造福苗北。

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