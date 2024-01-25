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新國會臉譜／理性溝通有堅持 吳沛憶要當蔡英文風格立委

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
民進黨台北市第五選區（萬華、北中正）立委當選人吳沛憶。 聯合報資料照片 記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市第五選區（萬華、北中正）立委當選人吳沛憶。 聯合報資料照片 記者鍾維軒／攝影

民進黨北市議員吳沛憶從中正、萬華區立委選區三腳督出線，是民進黨在單一選區兩票制下，首次在該區拿下立委，吳沛憶表示，最想要去教育及文化委員會，推動選區重大建設、關注年輕世代議題等，期許成為「蔡英文風格」的立委，堅守理念價值，並提出三大堅持「反服貿、反政治操作扭曲事實與捍衛性平價值」。

吳沛憶小檔案 製表／鍾維軒
吳沛憶小檔案 製表／鍾維軒

新會期即將開始，吳沛憶在北市議會就是在教委會，未來進入立院第一志願也是教委會，並推動選區重大建設，如萬大捷運、萬華車站改造，高比例關注年輕世代議題，以及推動國會透明和外交，尤其台灣國際地位8年來提升許多，外國更加關心台灣政治，國會議員就是有彈性身分，可以積極與各國接觸對話。

吳沛憶說，期許能成為「蔡英文風格」的立委，平常都能好好地理性溝通，遇到不合理的事情被踩到底線，就絕對不會退讓。她說，有3件事情會堅持到底，一是反對兩岸服貿協議；二為反對為了政治操作扭曲事實，若在國會殿堂遇到有人扭曲抹黑，絕對會站在第一線。

最後是捍衛性平價值，吳沛憶說，國民黨曾揚言要取消婚姻平權法案（司法院釋字第748號解釋施行法），也有很多立委對性平態度保守，現在國民黨是多數，大家很擔心，自己對任何傷害性別平權的言論是零容忍。

吳沛憶表示，她是30歲世代的立委，也是從基層做起的立委，非常感謝市民願意給年輕人信任。選舉過程中時常感受到部分長輩懷疑年輕人是否有辦法擔任立委，但最終還是願意選擇信任，開票當天就宣布要把選舉補助款信託，作為中正、萬華教育文化發展基金，把經費回歸給選民。

吳沛憶 蔡英文

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