白營內部傳「游正江副」 郭正亮：民進黨考慮攏白營入閣

立法院院長投票將於2月1日投票，國民黨確定推出韓國瑜搭江啟臣「韓江配」，民進黨則推出游錫堃搭檔蔡其昌「游昌配」。不過，前立委郭正亮昨（23日）表示，目前民眾黨內部傳出「院長投游錫堃，副院長投江啟臣」的聲音，且這股聲音越來越大，引發熱議。

郭正亮於中天節目《盧秀芳辣晚報》提到，韓國瑜須確定能選上立法院長，原因在於目前民眾黨內部意見不一，他認為最終並非由民眾黨個別立委決定，而是由柯文哲拍板定案，以進行一致投票。郭正亮進一步指出，近期流傳一種「奇怪的聲音」，且這股聲音越來越大，「就是建議院長投游錫堃，副院長投江啟臣，因為剛好（立院正副院長）是早上跟下午兩次投票」。

郭正亮表示，目前前立委蔡正元、沈富雄皆已呼應，讓他認為這就是「綠白合」，由於立法院實施「院長制」，除非院長交辦任務，或無法主持議程才會輪到副院長，因此投江啟臣並沒有意義。

郭正亮進一步分析這股聲音傳出的原因，他表示，近期他耳聞民進黨正嚴肅考慮，是否攏絡民眾黨的人入閣及擔任各種職位，原因在於民進黨過去長期「大綠吃小綠」，民眾黨的綠票比藍票多，準總統賴清德也說過將「不分黨派用人」，期望以此方式爭取此次大選投民眾黨的年輕人的選票。

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