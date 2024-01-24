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藍黨團總召 黨內估賴、傅競逐

聯合報／ 記者張睿廷屈彥辰侯俐安／台北報導
國民黨立委賴士葆已表態參選立院國民黨團總召。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆已表態參選立院國民黨團總召。圖／聯合報系資料照片

國民黨確定下屆立法院正副院長選舉「韓江配」後，立院黨團將在卅日投票選出新任總召，立委賴士葆表態參選並積極拉票，立委傅崐萁昨稱「要回家請示」。據了解，由於黨中央沒有下任何指令，黨主席朱立倫日前也在黨內表示會尊重黨團自主，立委當選人柯志恩、李彥秀應不會登記參選，黨內評估黨團總召可能形成賴、傅競逐局面。

國民黨團三長改選，今、明兩天開放登記，若參選者眾、協調不成，將於卅日黨團大會投票決定。柯志恩、李彥秀曾被點名參選總召，但柯志恩已表明「立院不需兩個柯總召」；立院人士則透露，李彥秀已無意競爭。

傅崐萁前天大逆轉支持「韓江配」爭取新國會龍頭，外界認為可能轉戰黨團總召；傅崐萁昨表示，他廿年前就當過總召，他還要回家請示。

國民黨中常會今天將通過由不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐立法院正副院長。有媒體報導，國民黨「兩人會跑票」，但立委王鴻薇昨說，傳言皆與事實有所出入。

據了解，朱立倫兩度親自協調，獲傅崐萁逆轉支持「韓江配」。前天上午，新科立委座談會前，韓國瑜、江啟臣拜會立法院前院長王金平請益，王表示支持黨中央決定，既然黨中央已支持「韓江配」，就會全力支持。

至於昨媒體披露，若韓國瑜當選立法院長，立法院秘書長一職，以台北市副市長李四川呼聲最高。李四川昨晚否認，還說韓國瑜沒向他提過。

韓國瑜 立法院 傅崐萁

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