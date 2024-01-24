藍提總統赴立院報告常態化

民眾黨日前拋出四項國會改革主張，國民黨昨天也提出國會五項改革方案，包括立法院正副院長選舉開放記名投票，並要求總統赴立院國情報告常態化，以強化國會監督權。民眾黨表示樂觀其成；民進黨則表尊重。

國民黨的國會改革方案，還包括：各獨立機關乃至行政首長之人事任命及解任，應受國會強力監督；推動國會調查權和聽證權；制定藐視國會罪。與民眾黨四項國會改革主張相比，國民黨的改革方向未觸及「立委利益迴避規範」及「相關經費之使用」。

國民黨不分區立委當選人翁曉玲解釋，關於推動國會記名投票部分，各地議會議長選舉行之有年，正副議長選舉明定於地方制度法，允許記名投票，也經大法官會議確認。她並建議，憲法增修條文第四條第三項，立法院「得」聽取總統國情報告，未來可修改成立法院「應」於每年集會聽取總統國情報告。此外，目前僅獨立機關首長須經立法院同意，重要部會首長應比照之；對於首長任職中遇到違法不適任的狀況，立法院應提解任。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，民進黨團尊重在野黨，國民黨提出的改革，當然可以討論。

民眾黨不分區立委當選人林國成表示，民眾黨主席柯文哲競選總統期間，也提出總統要到立法院國情報告，接受黨團質詢；依據憲法，總統本可以進行國情報告，只是過去總統未執行，若能常態化是好事，樂觀其成。

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