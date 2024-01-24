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觀察站／賴清德穩國會 3關要過

聯合報／ 記者蔡晉宇
民進黨立院黨團舉行新科立委共識營，邀請民進黨主席賴清德（中）致詞、立法院長游錫堃（右）發表民主國會演說、並由黨團總召柯建銘（左）說明立法院黨團運作。記者曾學仁／攝影
民進黨立院黨團舉行新科立委共識營，邀請民進黨主席賴清德（中）致詞、立法院長游錫堃（右）發表民主國會演說、並由黨團總召柯建銘（左）說明立法院黨團運作。記者曾學仁／攝影

民進黨立院黨團昨舉行「新科立委共識營」，準總統賴清德受邀，雖言明是以民進黨主席身分出席，不介入國會運作，但仍有濃濃「督軍」意味。

與會人士指出，賴清德昨天講到第三點「要與黨團共同合作，推動國家發展目標」時，特別以強調語氣說明，用意相當明確，即民進黨團在新國會已無過半優勢，剩下的席次，務必不能再出狀況，以便作為行政團隊的有力靠山。

但展望未來，賴清德作為得票四成的「弱勢總統」，執政黨在立院又未過半，要維繫國會朝野關係，光靠綠營力量已不足夠；包括新任立法院正副院長選戰、是否邀請在野黨人士入閣組建聯合政府，以及如何赴立法院國情報告，已成賴清德的三大關卡。

新任立法院正副院長選戰，民進黨要逆轉勝，重點還是要看民眾黨八席立委的態度，但是否要出手拉攏白營，黨內至今仍有雜音。至於未來組閣時，是否一併納入在野黨人士，以及若被邀請赴立法院國情報告，是否接受立委詢答要求，如何接招，都考驗賴的包容性及協調、統帥能力。

賴清德 民進黨 立法院

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