新國會臉譜／關注勞工、弱勢 林國成要當最接地氣立委

民眾黨不分區立委當選人林國成從里長做起，當過4屆北市議員，成為黨內新科立委後，期許自己成為新國會「最接地氣立委」，他過去最關注勞工、弱勢議題，進入國會將鎖定與民眾生活最相關的勞權、交通、勞保破產等議題，「老百姓的小事，應該是政府的大事」。

林國成小檔案 製表／林麗玉

新會期開議後，林國成配合黨團運作可能進入交通委員會，由於民眾黨8位準立委僅兩年任期，林說，只要民眾黨8席表現好，就能幫黨加分，他多年民代生涯都非乖乖牌，自詡「理性衝刺型」民代，不合理就會衝到底，接下來一天當兩天用。

他也笑說，道路走的、空中飛的都屬交委會，甚至也與勞工議題息息相關，如最近長榮罷工案，交通部必須有作為，非僅靠勞動部，會強力監督；先前引發反彈的交通臨停違規記點制，也是擾民的法，應通盤規畫後才能上路，貿然實施對職業駕駛人不公平，這也是立法院過去一黨獨大結果，記點制須修法，增繪黃線等配套。

林國成進入立法院後，最想做的還有幫全台勞工發聲，他說，過去政府動不動就喊勞保要破產，政府有責任給勞工生活保障，應修法為「最終給付責任」，由政府全盤負責，不要一天到晚喊破產，這就是在恐嚇勞工。

還有媒體是第四權，林國成說，目前非藍即綠的媒體生態、媒體公正性報導、媒體人基本訓練等，也會強力監督，尤其NCC身為主管機關睜一眼閉一眼，「高興就處理，不高興就不處理」，不該是合理第四權作法。

林國成說，過去大家觀念認為立委是做大事，但立委更要接地氣，應該要站在人民立場立法、監督，否則不接地氣的法案只會讓人民無感、造成人民困擾。

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