新國會臉譜／關注勞工、弱勢 林國成要當最接地氣立委
民眾黨不分區立委當選人林國成從里長做起，當過4屆北市議員，成為黨內新科立委後，期許自己成為新國會「最接地氣立委」，他過去最關注勞工、弱勢議題，進入國會將鎖定與民眾生活最相關的勞權、交通、勞保破產等議題，「老百姓的小事，應該是政府的大事」。
新會期開議後，林國成配合黨團運作可能進入交通委員會，由於民眾黨8位準立委僅兩年任期，林說，只要民眾黨8席表現好，就能幫黨加分，他多年民代生涯都非乖乖牌，自詡「理性衝刺型」民代，不合理就會衝到底，接下來一天當兩天用。
他也笑說，道路走的、空中飛的都屬交委會，甚至也與勞工議題息息相關，如最近長榮罷工案，交通部必須有作為，非僅靠勞動部，會強力監督；先前引發反彈的交通臨停違規記點制，也是擾民的法，應通盤規畫後才能上路，貿然實施對職業駕駛人不公平，這也是立法院過去一黨獨大結果，記點制須修法，增繪黃線等配套。
林國成進入立法院後，最想做的還有幫全台勞工發聲，他說，過去政府動不動就喊勞保要破產，政府有責任給勞工生活保障，應修法為「最終給付責任」，由政府全盤負責，不要一天到晚喊破產，這就是在恐嚇勞工。
還有媒體是第四權，林國成說，目前非藍即綠的媒體生態、媒體公正性報導、媒體人基本訓練等，也會強力監督，尤其NCC身為主管機關睜一眼閉一眼，「高興就處理，不高興就不處理」，不該是合理第四權作法。
林國成說，過去大家觀念認為立委是做大事，但立委更要接地氣，應該要站在人民立場立法、監督，否則不接地氣的法案只會讓人民無感、造成人民困擾。
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言