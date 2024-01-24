聽新聞
test
0:00 / 0:00

新國會臉譜／徐富癸了解鄉親需求 爭取交通建設

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東南區立委選舉當選人徐富癸。圖／聯合報系資料照片
屏東南區立委選舉當選人徐富癸。圖／聯合報系資料照片

從報社地方記者、立委服務處主任到縣府幕僚、民政處長，過去是「造浪者」的徐富癸，5個月前臨危受命，以政治新人之姿站上政治浪頭，力戰無黨立委蘇震清之子蘇孟淳，在膠著選戰中大勝2萬6千餘票，為綠營守住屏南小英故鄉選區；他把自己定位成「業務上班族」，主客戶就是屏南鄉親。

徐富癸小檔案 製表／潘欣中
徐富癸小檔案 製表／潘欣中

53歲的徐富癸是屏東高樹鄉農家子弟，高樹國小、國中、屏東高中畢業，國立藝專廣電科畢業退伍後進入報社工作，因派駐恆春駐地採訪3年，結識時任屏縣議員潘孟安，加入潘團隊，潘2任縣長任內，徐轉換跑道成為政治幕僚，3年前接任民政處長，並到屏東大學進修取得碩士。

外型溫文儒雅的徐富癸，選前5個月臨時接受民進黨徵召，從「造浪者」站上第一線參選，上台造勢青澀難免，在副總統賴清德、縣長周春米等黨內大咖拉抬下，台風愈來愈穩健，參選喊出「立委選富癸，屏南大富貴」、「有事找富癸」等口號，讓鄉親朗朗上口。

徐富癸有2女1子，唐氏症的小兒子出生時，他剛轉換跑道加入潘孟安團隊，也關注身心障礙者照護和服務領域，並催生國立屏東特殊教育學校設立，夫妻兩人加入身心障礙者團體，陪伴許多「慢飛天使」成長，溫暖身礙者家庭。

「有很多理想可透過政治來落實！」徐富癸說，屏南22個鄉鎮多地處偏遠，包括醫療、交通、國軍演訓敦親睦鄰議題、國家公園、小琉球保育與觀光共存共榮等問題，涉及中央部會與地方，需要懂的人處理，他從立委辦公室基層服務到縣府團隊近20年經驗，足以勝任這些任務。

徐富癸說，當選立委後自我定位成「業務上班族」，主客戶就是服務屏南鄉親，鄉親殷切期盼的交通路網等重要建設，包括高捷延伸屏東、屏南快速道路、恆春觀光鐵道都要加速，治水、水利、醫療等建設各鄉鎮需求不同，都是未來努力方向。

徐富癸 屏東

延伸閱讀

選後致電賴清德線上乾等15分鐘 侯友宜：這哪有什麼？

爆潘孟安免費住豪宅挨告 王鴻薇曝他「心虛」拿不出2關鍵證據

被點名接任賴政府閣揆 潘孟安喊「扯太遠」透露選舉後下一步

【即時短評】高端爭議也扯上潘孟安 台灣還要再讓新潮流把持？

相關新聞

賴清德勉綠委：多念書、少應酬

民進黨立院黨團昨天舉行「新科立委共識營」，民進黨主席賴清德到場致詞。賴清德以曾擔任黨團幹事長經驗，期勉新科立委當選人要做...

觀察站／賴清德穩國會 3關要過

民進黨立院黨團昨舉行「新科立委共識營」，準總統賴清德受邀，雖言明是以民進黨主席身分出席，不介入國會運作，但仍有濃濃「督軍...

為何轉挺韓江配？ 傅崐萁親曝因昨天的局看到韓國瑜「這反應」

近期動作頻頻有意爭取立院龍頭、國民黨團總召的立委傅崐萁今下午接受中廣前董事長趙少康專訪，談及轉為支持立委當選人韓國瑜、立...

藍黨團總召 黨內估賴、傅競逐

國民黨確定下屆立法院正副院長選舉「韓江配」後，立院黨團將在卅日投票選出新任總召，立委賴士葆表態參選並積極拉票，立委傅崐萁...

藍提總統赴立院報告常態化

民眾黨日前拋出四項國會改革主張，國民黨昨天也提出國會五項改革方案，包括立法院正副院長選舉開放記名投票，並要求總統赴立院國...

新國會臉譜／關注勞工、弱勢 林國成要當最接地氣立委

民眾黨不分區立委當選人林國成從里長做起，當過4屆北市議員，成為黨內新科立委後，期許自己成為新國會「最接地氣立委」，他過去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。