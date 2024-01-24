新國會臉譜／徐富癸了解鄉親需求 爭取交通建設

從報社地方記者、立委服務處主任到縣府幕僚、民政處長，過去是「造浪者」的徐富癸，5個月前臨危受命，以政治新人之姿站上政治浪頭，力戰無黨立委蘇震清之子蘇孟淳，在膠著選戰中大勝2萬6千餘票，為綠營守住屏南小英故鄉選區；他把自己定位成「業務上班族」，主客戶就是屏南鄉親。

徐富癸小檔案 製表／潘欣中

53歲的徐富癸是屏東高樹鄉農家子弟，高樹國小、國中、屏東高中畢業，國立藝專廣電科畢業退伍後進入報社工作，因派駐恆春駐地採訪3年，結識時任屏縣議員潘孟安，加入潘團隊，潘2任縣長任內，徐轉換跑道成為政治幕僚，3年前接任民政處長，並到屏東大學進修取得碩士。

外型溫文儒雅的徐富癸，選前5個月臨時接受民進黨徵召，從「造浪者」站上第一線參選，上台造勢青澀難免，在副總統賴清德、縣長周春米等黨內大咖拉抬下，台風愈來愈穩健，參選喊出「立委選富癸，屏南大富貴」、「有事找富癸」等口號，讓鄉親朗朗上口。

徐富癸有2女1子，唐氏症的小兒子出生時，他剛轉換跑道加入潘孟安團隊，也關注身心障礙者照護和服務領域，並催生國立屏東特殊教育學校設立，夫妻兩人加入身心障礙者團體，陪伴許多「慢飛天使」成長，溫暖身礙者家庭。

「有很多理想可透過政治來落實！」徐富癸說，屏南22個鄉鎮多地處偏遠，包括醫療、交通、國軍演訓敦親睦鄰議題、國家公園、小琉球保育與觀光共存共榮等問題，涉及中央部會與地方，需要懂的人處理，他從立委辦公室基層服務到縣府團隊近20年經驗，足以勝任這些任務。

徐富癸說，當選立委後自我定位成「業務上班族」，主客戶就是服務屏南鄉親，鄉親殷切期盼的交通路網等重要建設，包括高捷延伸屏東、屏南快速道路、恆春觀光鐵道都要加速，治水、水利、醫療等建設各鄉鎮需求不同，都是未來努力方向。

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