新國會臉譜／基層出身3寶爸 羅廷瑋想進教委會

年僅34歲的國民黨台中市第六選區新科立委羅廷瑋，從基層出身，曾創業開店，也曾當過房仲、保險員，當年因為國術教練一句話，決定競選里長，從此踏上政治之路。羅廷瑋說，身為三寶爸，想進入教育文化委員會，將地方民眾心聲傳達到中央。

羅廷瑋小檔案 製表／余采瀅

羅廷瑋的父親在台中南區經營牛肉麵店，羅父早年罹患急性肝炎，當年16歲、就讀高二的羅廷瑋被迫休學接手麵店，直到18歲才復學，20歲高三畢業，大學攻讀夜間部，早上賣麵晚上上課，艱辛完成學業。

羅廷瑋說，對於自家的牛肉麵店情感很矛盾，是從小養大他的麵店，卻又是他最討厭的工作，因為他從小必須犧牲與同學玩樂的時間，在麵店幫忙收碗。

羅廷瑋年輕時懷抱創業夢，18歲開過火鍋店，但營業額沒有提升，經營1年多收攤，與朋友投資自動化機車洗車機，最後賠錢收場；他也當過房仲、保險員及從事直銷。他說雖然沒賣過1張保單，但從中學到行銷與溝通技巧，都成為未來從政的養分。

羅廷瑋幼時學過國術，他的教練就是前南和里長蕭良材，兩人亦師亦友，羅更到蕭的辦公室擔任志工，後來擔任其里長助理。

蕭良材有次無意間說「你那麼雞婆，不然來選里長」，在羅的心中埋下從政的種子，決定參選里長，踏上政治之路。

羅廷瑋25歲競選南區工學里長，由於沒有資金及名氣，只能發揮創意讓民眾「看見」。他說，他當年挨家挨戶拜訪選民，都吃閉門羹，有次觀察到阿伯趕不上垃圾車，讓他看到了「市場」，想出「追垃圾車拜票」， 幫選民丟垃圾兼拜票，並背著看板或扛著燈箱，奔走大街小巷，成功讓人「看見」，果然一舉選上里長，並連任2屆議員。

羅廷瑋說，進入立院後，除要爭取台中捷運藍線核定，也想進入教育文化委員會，因中西東南區重視文化，他又是三寶爸，孩子的教育很重要，想以教育為出發點，改善校園安全網及課綱、教改等問題，並協助加強公立學校的教學品質。

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