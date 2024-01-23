柯建銘嗆白沒用的8席 黃國昌酸回「民眾黨不是私下喬事」

聯合報／ 記者林銘翰歐陽良盈／台北報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者蘇健忠／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者蘇健忠／攝影

新國會龍頭之爭，國民黨確定推出「韓江配」。針對國民黨不分區立委當選人韓國瑜角逐立法院長，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天表示，「民進黨立法院長選舉輸就輸」，不過韓國瑜有可能變成「史上得票率最低的院長」，最多就是五十四票，而且是大家認為「最不適任、最沒有期待性的立法院長」。

柯建銘還提到，韓國瑜角逐國會龍頭，受制於中共的可能性很高，「到時候，哪個國家要訪問（台灣），中共可能都會下指導棋。」

柯建銘也與民眾黨槓上。柯建銘前天接受政論節目「真實對話」專訪表示，民眾黨將有八席不分區立委，「如果是用來製造國會紛亂，那就是毫無作用的八席」，新國會面臨包括預算、法案、同意權及不信任案等四大挑戰，而且馬上就會遇到二○二六年的縣市長選舉，各黨都在布局，新國會是大賽局，「演得太離譜的，會自動被淘汰」。

民眾黨立法院黨團昨舉行記者會，不分區立委當選人黃國昌受訪時說，謝謝柯建銘的指教，過去長期在立法院的表現，整個公民社會有目共睹，特別是過去八年的時間，民進黨取得國會過半多數，柯建銘連前後任院長蘇嘉全游錫堃都沒有放在眼裡，彷彿整個立法院都由他左右操控，「不過這樣的時代，或許已經結束了。」

黃國昌表示，「還是謝謝柯建銘的指教，民眾黨團進入國會是要推動法案、監督行政權，不是私下喬事。」

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