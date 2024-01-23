新國會臉譜／張啟楷發揮預算專長 拚財劃法修法
民眾黨拿下8席不分區立委成為國會第3大黨，其中當選人、出生嘉義縣東石鄉的張啟楷當記者時，以嫻熟預算的相關新聞闖出名號，他說，進入立法院後仍要發揮預算專長，拚預算法、財政收支劃分法修法，且下次地方選舉，民眾黨要在各地深耕，包括嘉義地區縣市長、議員、村里長選舉「都會有規畫」，不會缺席。
張啟楷說，以前他當國會記者時，1994年在追預算一系列報導中獲得吳舜文新聞獎，政論節目談到預算都會邀他上節目，後來甚至擔任主持人，在李登輝擔任總統時撰寫第1本書「國庫潰堤」、陳水扁時代寫書「搶救國庫」、馬英九時代再出「搶救你的納稅錢」，敘述台灣歷任總統如何用錢。
張啟楷認為民眾黨主席柯文哲很重視財政紀律，不希望債留子孫，這也是他擔任不分區立委緣由之一，這幾年政府特別預算花得太多了，嚴重的是「在撒錢過程中並沒有解決問題」，他進入立院後努力修法，尤其是預算法有關特別預算部分，還有財政收支劃分法，要讓中央多撥一些錢給比較貧困、自主財源缺乏的縣市。
張啟楷感慨如今媒體亂象很多，針對廣電3法也規畫推動修法，包括公司財報要公開、股權只要是有5%以上的持有者要透明公開，另外，媒體拿政府的廣告、標案等，要公開公平競爭。
針對地方建設，張啟楷說，拜訪嘉義市長黃敏惠時，她提及鐵路高架化中央應實踐承諾全額負擔，他未來會結合嘉義地區的立委一同發聲爭取，貫徹政府對市民的承諾，另，上個月華泰Outlet確定落腳嘉縣太保市的高鐵站區，要協助爭取連結嘉義縣市的輕軌，也會爭取總圖書館的預算。
張啟楷表示，此次選舉民眾黨在全國各地都受到不少鄉親支持、肯定，2年半後又要面臨地方選舉，從縣市長、議員、村里長選舉，民眾黨都會有規畫，討論出人選，基本上民眾黨不會缺席。
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