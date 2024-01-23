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國會龍頭之爭藍確定「韓江配」 全體立委亮票

聯合報／ 記者侯俐安林銘翰／台北報導
國民黨昨天舉辦新科立委座談會，黨主席朱立倫（左二）宣布，下屆立法院正副院長要推出不分區立委當選人韓國瑜（右二）、立委江啟臣（左）「韓江配」；原先表態角逐國會領袖的立委傅崐萁（右）也轉而支持「韓江配」。記者林伯東／攝影
國民黨昨天舉辦新科立委座談會，黨主席朱立倫（左二）宣布，下屆立法院正副院長要推出不分區立委當選人韓國瑜（右二）、立委江啟臣（左）「韓江配」；原先表態角逐國會領袖的立委傅崐萁（右）也轉而支持「韓江配」。記者林伯東／攝影

立院龍頭之爭峰迴路轉，國民黨昨天舉辦新科立委座談會，有意角逐立法院長的立委傅崐萁決定退讓，國民黨主席朱立倫宣布，下屆立法院長、副院長要推出不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣「韓江配」，選舉時將「團進團出」，全體立委都會亮票，周三中常會將通過；未來希望盡快修正「立法委員互選院長副院長辦法」，改為記名投票，讓民主價值展現在國人面前。

國民黨中央委員會政策委員會昨天舉辦新科立委座談會，先前表態爭取立法院龍頭的傅崐萁，會前受訪時，還表態支持「假投票」，並指過去王金平、曾永權、洪秀柱，都是經過假投票初選產生。

但進入會議後，朱立倫強調團結、改革、民意。他致詞表示，尊重資深立委，但要一棒接一棒。朱立倫逐一點名新生代立委，並特別感謝「大學長」韓國瑜在各地輔選；他說，大家都肯定、選舉造勢現場呼聲最大的都是「給我一個院長韓國瑜」，這是大家共同心聲，希望能共同凝聚黨、能團結。

據了解，傅崐萁在閉門會議致詞最後，突拉起江啟臣、韓國瑜的手說，「政治是一時的，兄弟是永遠的，國民黨不團結沒有未來」，支持「韓江配」。會後，朱、韓、江、傅四人共同出席記者會，朱韓江共同感謝傅崐萁。

傅崐萁指個人榮辱不重要，如何讓國會成為中央政府制衡的主要力量，是他選擇支持「韓江配」的原因。

國民黨「韓江配」確定後，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，民進黨團會推出現任正副院長游錫堃蔡其昌「堃昌配」，柯建銘也引用元朝詩詞「子猷凍將回去了，寒江（韓江）怎生獨釣」，直指兩個人在冬天寒冷的江邊獨釣，「難道韓國瑜、江啟臣保證會贏嗎？」他說，未來的挑戰還很多，就是一關一關來。

由於下屆立法院三黨不過半，擁有八席的民眾黨恐是決定最後鹿死誰手的關鍵。近日傳出民眾黨可能支持「游（錫堃）正、江（啟臣）副」，引發外界矚目。

民眾黨不分區立委當選人黃珊珊昨表示，民眾黨立委進入立法院就是要監督執政黨，希望能夠成為穩定力量，並非要針對特定人事，預計廿六日舉行黨團會議，廿八日後才會做出相關決定；對於國會改革的四大訴求，請各黨正式回應民眾黨。

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