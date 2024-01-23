新國會臉譜／爭取捷運建設 黃健豪首要任務

黃健豪小檔案 製表／黃寅 台中市現任議員黃健豪打敗民進黨立委莊競程，贏得第五選區立委；黃拿下選區過半選票，得票數更是全國第二高票。黃健豪宣布當選時，哽咽感謝選民支持。黃健豪說，就職後第一要務，就是爭取台中捷運建設，至少要有3條。

黃健豪35歲，曾任國民黨發言人、國民黨青年團總團長，他當選議員前，曾捐贈部分肝臟給父親，孝行登上媒體版面。開票當晚他自行宣布當選時，情緒激動流淚。黃健豪說，不捨選舉期間家人隱私被窺探，對手出招抹紅他，最終選民用選票認同；另外選後多了時間，陪伴2歲多、會找爸爸玩的女兒，讓他備感欣慰。

黃健豪贏得中五立委，此選區包含台中人口最多的北屯區與早期發展的北區，更是盧秀燕六連霸的立委選區，格外有指標意義。黃健豪說，就職後最想做的，就是爭取台中捷運建設，至少要先有3條，綠線延伸線應該優先核定，藍線要在1、2年內動工，再來是橘線機場捷運，從台中機場經大雅、西屯、北屯到南區、大里與霧峰。

黃健豪說，公共建設每名市民都能使用到，不該因藍綠意識型態而影響建設，台中市有6名國民黨立委，都會聯合爭取；他也喊話民進黨2名資深立委共同努力，讓突破284萬人口的台中市，能成為真正國際化都市。

我國詐騙風行，黃健豪說，當立委第2件重要工作是修法加重詐欺罪的刑責，他擔任議員期間，許多支持者曾被騙走畢生積蓄，甚至有支持者的女兒因而失去生命；有人只是因為謀職，最後竟淪為詐騙集團的人頭帳戶，官司纏身不勝其擾。

黃健豪說，他當議員時，無法參與修法立法，對於市民遭詐騙的悲慘遭遇，他能做的很有限，但選上立委後，他會督促修法，加重詐欺罪的刑責，杜絕詐騙歪風，不該放任詐騙成為產業，要保護人民財產的安全。

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