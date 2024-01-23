聽新聞
test
0:00 / 0:00

新國會臉譜／爭取捷運建設 黃健豪首要任務

聯合報／ 記者黃寅／台中報導

黃健豪小檔案 製表／黃寅
黃健豪小檔案 製表／黃寅
台中市現任議員黃健豪打敗民進黨立委莊競程，贏得第五選區立委；黃拿下選區過半選票，得票數更是全國第二高票。黃健豪宣布當選時，哽咽感謝選民支持。黃健豪說，就職後第一要務，就是爭取台中捷運建設，至少要有3條。

黃健豪35歲，曾任國民黨發言人、國民黨青年團總團長，他當選議員前，曾捐贈部分肝臟給父親，孝行登上媒體版面。開票當晚他自行宣布當選時，情緒激動流淚。黃健豪說，不捨選舉期間家人隱私被窺探，對手出招抹紅他，最終選民用選票認同；另外選後多了時間，陪伴2歲多、會找爸爸玩的女兒，讓他備感欣慰。

黃健豪贏得中五立委，此選區包含台中人口最多的北屯區與早期發展的北區，更是盧秀燕六連霸的立委選區，格外有指標意義。黃健豪說，就職後最想做的，就是爭取台中捷運建設，至少要先有3條，綠線延伸線應該優先核定，藍線要在1、2年內動工，再來是橘線機場捷運，從台中機場經大雅、西屯、北屯到南區、大里與霧峰。

黃健豪說，公共建設每名市民都能使用到，不該因藍綠意識型態而影響建設，台中市有6名國民黨立委，都會聯合爭取；他也喊話民進黨2名資深立委共同努力，讓突破284萬人口的台中市，能成為真正國際化都市。

我國詐騙風行，黃健豪說，當立委第2件重要工作是修法加重詐欺罪的刑責，他擔任議員期間，許多支持者曾被騙走畢生積蓄，甚至有支持者的女兒因而失去生命；有人只是因為謀職，最後竟淪為詐騙集團的人頭帳戶，官司纏身不勝其擾。

黃健豪說，他當議員時，無法參與修法立法，對於市民遭詐騙的悲慘遭遇，他能做的很有限，但選上立委後，他會督促修法，加重詐欺罪的刑責，杜絕詐騙歪風，不該放任詐騙成為產業，要保護人民財產的安全。

黃健豪 台中捷運 詐騙集團 機場捷運 詐欺 莊競程 盧秀燕

延伸閱讀

傅崐萁表態爭取立院龍頭 韓國瑜：個別委員行動不評論

「韓江配」橫空出世拚立院龍頭 新科藍委指民眾黨態度是關鍵

2024大選／不敵盧秀燕助攻！莊競程苦戰藍營票倉「搶救失敗」

黃健豪贏得中五選區 盧秀燕昨致賀未發言原因曝光

相關新聞

新國會臉譜／葉元之懂地方需求 要把資源帶回

「當外界都不看好我時，我一直覺得我會上。」新北市第7（板橋東）選區立委當選人葉元之以2000多票些微差距，擊敗爭取三連霸...

新國會臉譜／李柏毅爭捷運紫線 打造北高雄新貌

曾任3屆高雄市議員的李柏毅，這次受民進黨徵召參選左楠區立委，以不到7千票之差擊敗國民黨對手李眉蓁，過去曾任國會助理的他表...

新國會臉譜／張啟楷發揮預算專長 拚財劃法修法

民眾黨拿下8席不分區立委成為國會第3大黨，其中當選人、出生嘉義縣東石鄉的張啟楷當記者時，以嫻熟預算的相關新聞闖出名號，他...

新國會臉譜／面對一任魔咒 涂權吉力爭建設 爭取認同

桃園市第2選區立委當選人、國民黨2屆議員涂權吉，以1229票險勝民進黨刻意培養的重量級立委黃世杰；涂權吉自喻這是一場小蝦...

新國會臉譜／爭取捷運建設 黃健豪首要任務

台中市現任議員黃健豪打敗民進黨立委莊競程，贏得第五選區立委；黃拿下選區過半選票，得票數更是全國第二高票。黃健豪宣布當選時...

新國會臉譜／關注教育 羅智強第一志願教委會

總統府前副秘書長羅智強擊敗對手社民黨北市議員苗博雅，成為大安區新科立委，儘管政治經歷豐富，但羅表態第一會期不會爭取黨團職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。