快訊

影／「超哥」貼身助理出腳狠踹Toyz 到案稱：保護老闆人身安全

氣溫驟降太冷了！北市「這國小」宣布全校明天放低溫假

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傅崐萁讓步立院龍頭「韓國瑜穩拿54票？」 黃暐瀚指3狀況：不好說

聯合新聞網／ 綜合報導
媒體人黃暐認為，傅崐萁在退出立院龍頭之爭，宣布力挺「韓江配」之後，韓國瑜也未必確定能穩拿54票。記者林伯東／攝影
媒體人黃暐認為，傅崐萁在退出立院龍頭之爭，宣布力挺「韓江配」之後，韓國瑜也未必確定能穩拿54票。記者林伯東／攝影

國民黨內立院龍頭之爭，隨著今（22）日國民黨新科立委座談裡，立委傅崐萁表態支持「韓江配」而暫時落幕。不過，媒體人黃暐瀚臉書指出，傅崐萁在宣布力挺韓江配之後，韓國瑜也未必確定能穩拿54票。

黃暐瀚表示，政治眼前一寸皆是迷霧，只能分析不能預測，如果藍綠白各自歸隊，那韓國瑜自然將在第二輪投票，以54票當選立法院長。不過他強調，若投票時發生有人尿急、眼花蓋錯或手抖蓋在中線變成廢票的情況，立法院院長是誰還不好說。

黃暐瀚指出，目前藍綠各自站隊，藍營韓江配可拿54票，綠營游昌配有51票，「白營民眾黨的8票最後怎麼投？將展現民眾黨在立院的價值」。他說明，從民眾黨提出四大改革後，藍綠皆無明顯回應，唯二公開表示支持的僅有趙少康跟傅崐萁，所以照理說，民眾黨這8票是否要投給傅崐萁？

黃暐瀚說明，雖然傅崐萁可以宣布不角逐立法院院長，但無法將自己從第一輪選票上「劃掉」，任何立委想投他都是自由，「（民眾黨）是集中選票，投黃國昌？還是開放選票，八人都投自己？又或者最後黨團決議投給誰？」他直言，民眾黨將在這一次的院長選舉中，展現自己的價值與定位，不論最後得失，皆是承擔。

傅崐萁 黃暐瀚 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

戲劇性發展 傅崐萁突拉韓國瑜、江啟臣喊「兄弟是永遠的」支持韓江配

國會若綠白合…游淑慧喊「樂觀其成」：民眾黨不演了

立院正副院長爭奪戰正上演 柯建銘轟黃國昌：民眾黨是沒用的8席

李艷秋指僑胞返台投票「投了個寂寞」 喊朱立倫要為1事件給交待

相關新聞

傳傅崐萁可能爭取黨團總召 賴士葆：我一定會登記參選

國民黨立委傅崐萁今天改變態度，支持「韓江配」競選立法院正副院長，外傳他可能爭取黨團總召；最早表態參選總召的7連霸立委賴士...

柯建銘：民眾黨選擇保送韓國瑜 未來受制中共可能性高

有關新任立法院正副院長選舉，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，民進黨團會推出「堃昌配」，這點無庸置疑，不必想太多，反觀國...

傅崐萁讓步立院龍頭「韓國瑜穩拿54票？」 黃暐瀚指3狀況：不好說

國民黨內立院龍頭之爭，隨著今（22）日國民黨新科立委座談裡，立委傅崐萁表態支持「韓江配」而暫時落幕。不過，媒體人黃暐瀚在臉書指出，傅崐萁在宣布力挺韓江配之後，韓國瑜也未必確定能穩拿54票。

【重磅快評】柯建銘龜笑鱉沒尾 民進黨62席更沒用

新國會三黨不過半，一場立院龍頭之爭就讓三黨現出原形。實力最弱的民眾黨像「膨風水雞」，率先出招要考核藍綠兩大黨；民進黨團總召柯建銘則吐槽，「民眾黨是沒用的8席」。問題是，蔡政府近8年完全執政，立法院卻護航當權派、自我閹割成行政院「立法局」，柯建銘的...

傅崐萁退讓暫解國民黨內風暴 下一關總召大戰將開打

2024年總統大選結束後，政黨戰場轉移至2月1日國會龍頭之戰。國民黨不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣「韓江配」角逐立院正副龍頭，而原有意參戰的國民黨立委傅崐萁今天（22日）態度大逆轉支持韓江配，讓黨內風暴畫下句點，而要與民進黨永遠總召柯建銘過召的「大黨鞭」大位，即將在24日登記、30日投票，黨內總召大戰即將開打。

酸民眾黨走自己的路是保送韓國瑜 柯建銘：把國會恥辱烙印在自己臉上

立法院正副院長2月1日改選，朝野三黨近來頻頻出招。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，民眾黨走自己的路，就是保送韓國瑜當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。