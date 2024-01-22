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傅崐萁讓步立院龍頭「韓國瑜穩拿54票？」 黃暐瀚指3狀況：不好說
國民黨內立院龍頭之爭，隨著今（22）日國民黨新科立委座談裡，立委傅崐萁表態支持「韓江配」而暫時落幕。不過，媒體人黃暐瀚在臉書指出，傅崐萁在宣布力挺韓江配之後，韓國瑜也未必確定能穩拿54票。
黃暐瀚表示，政治眼前一寸皆是迷霧，只能分析不能預測，如果藍綠白各自歸隊，那韓國瑜自然將在第二輪投票，以54票當選立法院長。不過他強調，若投票時發生有人尿急、眼花蓋錯或手抖蓋在中線變成廢票的情況，立法院院長是誰還不好說。
黃暐瀚指出，目前藍綠各自站隊，藍營韓江配可拿54票，綠營游昌配有51票，「白營民眾黨的8票最後怎麼投？將展現民眾黨在立院的價值」。他說明，從民眾黨提出四大改革後，藍綠皆無明顯回應，唯二公開表示支持的僅有趙少康跟傅崐萁，所以照理說，民眾黨這8票是否要投給傅崐萁？
黃暐瀚說明，雖然傅崐萁可以宣布不角逐立法院院長，但無法將自己從第一輪選票上「劃掉」，任何立委想投他都是自由，「（民眾黨）是集中選票，投黃國昌？還是開放選票，八人都投自己？又或者最後黨團決議投給誰？」他直言，民眾黨將在這一次的院長選舉中，展現自己的價值與定位，不論最後得失，皆是承擔。
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